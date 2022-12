Recensione Powkiddy V90: la console per rivivere le emozioni del passato

Chi ha raggiunto i 30 anni avrà sicuramente riempito il proprio bagaglio di tanti ricordi legati ai videogiochi. I pomeriggi spensierati a giocare con gli amici potrebbero essere soltanto un ricordo del passato, ma che oggi è possibile rivivere grazie ad una piccola retro console: vi presentiamo Powkiddy V90.

Recensione PowKiddy

Unboxing e setup

La confezione di vendita di PowKiddy è piuttosto minimale: all'interno troviamo solo la console di gioco con la microSD da 64 GB e la batteria rimovibile già inserita, un piccolo cavo USB tipo C per la ricarica, le istruzioni per un corretto utilizzo e un bigliettino d'avvertenza che ci suggerisce di spegnere sempre la console dalle impostazioni per evitare la corruzione dei file del sistema operativo.

La configurazione iniziale è semplice ed immediata: il sistema operativo è già pronto all'uso e la microSD è formattata correttamente e già pre-caricata di diverse applicazioni. Non è richiesto nessun intervento sulla configurazione, se non il cambiamento della lingua da Inglese ad Italiano per una migliore comprensione dei menu del sistema operativo.

Design e materiali

Il design di PowKiddy ricalca le orme del leggendario Game Boy Advance SP, che con il suo iconico stile a conchiglia ha conquistato il cuore degli adolescenti degli anni 90. La nostra console è arrivata nella colorazione nera, ma è disponibile all'acquisto anche nelle versioni rosse e gialle. La console è dotata di un piccolo pannello IPS da 3″ (risoluzione 320 x 240 pixel) con una buona resa cromatica e di due speaker da 1W che permettono di ascoltare senza problemi l'audio di gioco.

La batteria da 1020 mAh è sorprendentemente rimovibile: è molto raro, infatti, trovare ai giorni d'oggi dispositivi elettronici che offrono ancora la possibilità di rimuovere senza problemi la batteria. Nel caso lo voleste, quindi, potrete acquistare una batteria aggiuntiva da portare sempre con voi nel caso si scaricasse la principale. L'autonomia è di circa 4 ore, mentre la console impiegherà quasi 2 ore e mezza a ricaricare la batteria tramite USB-C.

La composizione dei tasti è in “stile Nintendo“, ovvero con le coppie A-B e X-Y invertite. Sono presenti i tasti dorsali R1-R2 e L1-L2, mentre il controllo del movimento e della visuale viene affidata al D-PAD, seguiti dai tasti SELECT e START, con un piccolo bottone circolare a cui è affidata la sospensione della console.

Un piccolo LED nella parte bassa della console segnala l'accensione e il livello di carica, mentre è possibile anche collegare le cuffie grazie al jack da 3.5 millimetri. L'intera scocca è costruita in plastica, che solo il tempo potrà dirci quanto è resistente. Sorgono dei dubbi anche sulla tenuta della cerniera e sul meccanismo di apertura e chiusura dello schermo, ma visto il prezzo (di cui parleremo alla fine) non si poteva chiedere di più.

Funzionalità e software

Su Powkiddy V90 è installata una versione personalizzata di Linux a 64 Bit, pre-caricata con diverse app ed emulatori che vi permetteranno di rivivere le grandi emozioni dei giochi della vostra infanzia. Sul dispositivo troviamo installato anche un'app per la scrittura, un media-player ed un file explorer per navigare il contenuto delle cartelle del sistema e modificare i file.

Gli emulatori disponibili sono diversi, troviamo per esempio la possibilità di giocare ai titoli per Game Boy e Game Boy Advance, Game Gear, PC Engine, PlayStation 1, Neo Geo Pocket, NES, Super NES e diversi altri. I giochi che abbiamo testato hanno funzionato tutti egregiamente e in modo fluido, al netto di alcuni, pesanti, rallentamenti nei giochi della console più recente presente sulla console: PSX.

La console è pre-caricata con diversi giochi, ma è possibile importare le copie di backup dei propri giochi collegando la scheda microSD al PC. Sul sistema troviamo anche alcuni giochi che hanno segnato la storia del gaming PC come le versioni originali di Quake e Doom.

Anche il sistema operativo, così come la confezione di vendita, è molto essenziale: il focus viene spostato sempre sull'esperienza di gioco e non c'è dubbio sul fatto che rivivere i giochi con cui siamo cresciuti abbia stampato sul nostro volto un sorriso a 32 denti.

Conclusioni e prezzo

Powkiddy V90 è una retro console affascinante, ma i materiali con cui è stata costruita lasciano leggermente a desiderare. Il prezzo, di 36€ su Geekbuying con il codice sconto che trovate qui sotto, giustifica in parte questa pecca, ma se siete amanti del retro-gaming e cercate un piccolo dispositivo in grado di regalarvi le emozioni che avete vissuto da bambini, questa è una console che non potete lasciarvi sfuggire.

