Con EaseUS MobiUnlock, potete sbloccare il vostro iPhone in modo molto semplice

iPhone bloccato? Qualunque sia il motivo, tornate a prendere controllo del vostro smartphone con EaseUS MobiUnlock, un pratico software per PC che vi permette di sbloccare il vostro iPhone in pochi semplici passi! In questa guida, dunque, vi spieghiamo come farlo.

EaseUS MobiUnlock è il modo più semplice ed efficace per sbloccare un iPhone

EaseUS MobiUnlock non offre solo uno strumento di facile utilizzo per lo sblocco dell'iPhone, ma anche il più efficace: stiamo parlando, infatti, di un programma che gode oggi della percentuale più alta di successo, e che permette di sbloccare lo smartphone indipendentemente dal motivo per cui è bloccato.

Che sia perché avete dimenticato il codice di sblocco, perché avete acquistato un iPhone di seconda mano e il suo precedente possessore non ha rimosso il suo Apple ID o perché non riuscite ad inserire la password a causa del display rotto, con EaseUS MobiUnlock potete tornare ad ottenere pieno controllo sul vostro melafonino in pochi veloci passaggi.

Come sbloccare l'iPhone con EaseUS MobiUnlock

Anzitutto, per sbloccare il vostro iPhone con EaseUS MobiUnlock, aprite il programma sul computer e selezionate la voce “Rimuovere codice di blocco schermo”.

Collegate l'iPhone al computer, poi cliccate su “Avvia” per procedere.

A questo punto, controllate il modello del vostro dispositivo e fate clic su “Avanti” per scaricare l'ultima versione del firmware. Se il firmware è già stato scaricato, selezionate invece il pacchetto.

Al termine della verifica, fate clic su “Sblocca ora“. A questo punto vi si aprirà una finestra, inserite le informazioni richieste e cliccate di nuovo su “Sbloccare” per procedere con lo sblocco dell'iPhone senza passcode.

Attendete che lo strumento reimposti il vostro dispositivo e puff… il gioco è fatto! Non occorre altro che il programma termini tutte le sue operazioni e avrete il vostro iPhone di nuovo pronto all'uso.

Alternative a EaseUS MobiUnlock per sbloccare un iPhone

EaseUS MobiUnlock è la soluzione che offre la più alta percentuale di successo di sblocco dell'iPhone, indipendentemente dal motivo per cui il dispositivo è bloccato. E, soprattutto, è un software dall'interfaccia super intuitiva e che svolge l'intera operazione di sblocco in modo pressoché autonomo, per cui è alla portata di tutti. Sia dagli utenti più che meno esperti.

In alternativa, potete ricorrere ad altre alternative per sbloccare il vostro iPhone. Se non siete in possesso di un computer, l'unico modo per sbloccarlo è con iCloud, che vi permette di inizializzare lo smartphone e averlo nuovamente pronto all'uso. Se, invece, disponete di un PC, potete fare il tutto tramite iTunes. Per farlo, vi consigliamo di seguire una guida specifica.

Come sbloccare un iPhone con iTunes

Il modo ufficiale per sbloccare un iPhone è utilizzare iTunes per ripristinare il dispositivo, che scaricherà il software per il dispositivo e quindi ne rimuoverà il passcode. Preparate un computer e seguite i passaggi seguenti per sbloccare il vostro iPhone.

Spegnete l'iPhone quando non è collegato al computer.

Entrate nella modalità di ripristino dell'iPhone: collegatelo al computer con un cavo USB mentre tenete premuto il pulsante laterale (su iPhone 8/8 Plus e successivi), il pulsante Volume giù (su iPhone 7/7 Plus) o Pulsante Home (su iPhone 6s e versioni precedenti). Continuate a tenere premuto il pulsante finché non visualizzate la schermata della modalità di ripristino.

Sul vostro tuo computer, scegliete "Ripristina" nella finestra di iTunes per consentire di scaricare il software per l'iPhone. Successivamente, seguite le istruzioni sullo schermo per rimuovere la password dell'iPhone.

Configurate il vostro iPhone.

Se avete già effettuato un backup iTunes o iCloud, scegliete di ripristinare il dispositivo dal backup iTunes/iCloud nella schermata App e dati.

Dove comprare EaseUS MobiUnlock

EaseUS MobiUnlock è disponibile sia per Windows che per Mac sia nella formula licenza per 1 mese, che per sempre. Se volete testare il servizio, potete usufruire di una versione di prova gratuita. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

