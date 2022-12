Per OPPO gli smartphone del futuro saranno tanto belli quanto fragili

Nel corso dell'evento INNO Day 2022 (tenutosi il 14 e 15 dicembre) la casa cinese ha presentato una sfilza di novità: si è lanciata a tutto tondo nel campo della salute smart con il marchio OHealt, ha sfornato un nuovo pieghevole in formato tablet ed il suo primo flip phone e tanto altro ancora. Tra i tanti prodotti mostrati ce ne sono stati alcuni passati quasi in sordina, ma che in realtà potrebbero nascondere le future intenzioni di OPPO in fatto di design per smartphone, cuffie e indossabili: ecco i concept Integrated Glass!

OPPO Integrated Glass: ecco i concept per smartphone, smartwatch e cuffie presentati agli INNO Day 2022

Siamo stati tanto presi dai nuovi pieghevoli OPPO e dalle performance del MariSilicon Y (il secondo chip proprietario del brand cinese) ma per fortuna qualcuno ha pensato bene di immortalare questi gioiellini. La serie OPPO Integrated Glass rappresenta uno sguardo al possibile futuro del brand. Si tratta di una gamma di prodotti concept, quindi non vi è certezza sul loro destino commerciale.

Tuttavia OPPO prenderà sicuramente spunto da questa serie per i prossimi top di gamma, magari proprio a partire dalla serie Find X6. La famiglia Integrated Glass comprende telefono, cuffie e orologio: tutti i dispositivi sono realizzati con una scocca in vetro monoblocco.

L'effetto visivo è simile al metallo liquido: quando la luce colpisce la scocca si crea un effetto in stile mercurio. Il tutto è senza soluzione di continuità, con un ampio schermo senza foro o punch hole (nel caso dello smartphone). L'effetto finale è di certo molto bello – anche se dipende dai gusti soggettivi – ma ovviamente è impossibile non pensare a quanto possa essere fragile una simile cover.

I vari prodotti mostrati da OPPO hanno stile da vendere ma si tratta solo di concept per il momento: teniamo le dita incrociate e speriamo che questo particolare design possa trovare applicazione anche in prodotti commerciali (magari per delle Special Edition).

