Xiaomi conferma: un’importante novità della MIUI 14 arriverà a tutti

Se avete seguito la presentazione ufficiale della MIUI 14, allora saprete che Xiaomi ha realizzato un major update che punta più all'ottimizzazione che a introdurre funzionalità varie. Come accaduto dalla MIUI 12 in poi, specialmente con la versione 12.5, il team di sviluppatori Xiaomi si è focalizzato sull'implementazione di modifiche che rendessero la UI quanto più responsiva possibile. Lo notiamo dalla maggiore leggerezza del firmware in termini di memoria occupata, dal maggior numero di app disinstallabili ma anche soprattutto dal Photon Engine.

Una delle principali novità MIUI 14 sarà limitata ad alcuni, ma solo all'inizio

Similarmente a come accadeva con la MIUI 12.5 Enhanced, dentro la MIUI 14 troviamo una serie di feature atte a migliorare l'esperienza di utilizzo degli utenti. Questo nuovo sistema prende il nome di Photon Engine, un motore software inserito nelle profondità dell'architettura del firmware per migliorare le prestazioni e ridurre i consumi. Secondo quanto dichiara Xiaomi, ciò permette per esempio di aumentare la fluidità fino all'88% per le app di terze parti e abbattere i consumi energetici fino al 16%. Tutto molto bello, se non fosse che la stessa Xiaomi ha affermato che non tutti coloro che aggiorneranno a MIUI 14 potranno beneficiarne, salvo poi ritrattare.

In sede di annuncio, infatti, Xiaomi mise nero su bianco le limitazioni della MIUI 14, affermando che alcune feature sarebbero state esclusive di alcuni modelli; in questo caso specifico, l'introduzione del Photon Engine è prevista solamente sugli ultimi top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1, 8+ Gen 1 e 8 Gen 2. In poche parole, soltanto per i possessori di Xiaomi 13, 13 Pro, 12, 12 Pro, 12S, 12S Pro, 12S Ultra, 12T Pro, MIX Fold 2, Redmi K50 Ultra, K50 Gaming e POCO F4 GT.

Forse anche per le critiche ricevute dalla community, Xiaomi ha successivamente pubblicato un post in cui chiarisce la situazione, specificando che si tratta solo di una limitazione temporanea. L'implementazione di Photon Engine richiederebbe un lavoro considerevole in termini di adattamento software e hardware, pertanto sarebbe data priorità ad alcuni modelli. Tuttavia, il team Xiaomi promette che tutti i modelli aggiornati a MIUI 14 riceveranno Photon Engine, prima o dopo.

