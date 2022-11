Proteggiti dal gelido inverno con la sciarpa smart riscaldata Xiaomi YouPin

L'inverno è ormai alle porte e le temperature sono già precipitate anche nel nostro paese. Proprio per questo motivo, Xiaomi ha pensato ad una nuova sciarpa smart che vi permetterà di combattere le temperature più fredde in modo smart.

Xiaomi Smart Heating Scarf: sciarpa riscaldata con powerbank in omaggio

Xiaomi Smart Heating Scarf è una sciarpa riscaldata con il controllo della temperatura che avviene tramite pulsante posizionato sulla parte frontale dell'indumento. La sciarpa avvolge il collo e riscalda la zona pettorale, arrivando a temperature anche molto elevate in circa 3 secondi.

La sciarpa supporta fino a tre diverse temperature, la prima più lieve da 38°, mentre le altre due più indicate a combattere il freddo pungente con 45° e 50°. In caso di anomalie, l'intero sistema di riscaldamento si spegnerà automaticamente per evitare incidenti. La sciarpa può essere tranquillamente lavata in lavatrice.

Xiaomi Smart Heating Scarf è disponibile in Cina tramite Youpin, ad un prezzo di circa 22€ (149 yuan). Acquistando la sciarpa, tutti gli acquirenti otterranno anche una powerbank da 5000 mAh in omaggio. Xiaomi, inoltre, offre anche un massaggiatore cervicale nel caso al vostro collo non basti il caldo abbraccio della sciarpa.

