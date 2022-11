Mal di collo o cervicale? Ci pensa il massaggiatore Xiaomi a guarire i vostri mali!

Concedetevi qualche istante di relax con il massaggiatore per collo e cervicale Xiaomi Jeeback G2, adesso in offerta ad un prezzo scontato su AliExpress. Controllabile direttamente dall'app Mi Home, questo dispositivo offre diverse modalità di massaggio per ritrovare subito un po' di sollievo da tensione muscolare, vertigini e mal di testa.

Il massaggiatore per cervicale Xiaomi Jeeback G2 è in offerta

Questo dispositivo, che oltre ad essere molto utile si presenta anche molto bene dal punto di vista estetico (compatto, pulito ed ergonomico), promette di alleviare diversi fastidi come tensione eccessiva nei muscoli del collo, cattiva circolazione sanguigna, vertigini e mal di testa. A tal proposito, il massaggiatore per cervicale Xiaomi Jeeback G2 offre ben quattro modalità di massaggio:

Kneading : simula il classico massaggio con i pollici, detto anche ad impasto;

: simula il classico massaggio con i pollici, detto anche ad impasto; Scarping : offre un'esperienza simile al massaggio thailandese ed è la modalità che ha un impatto più immediato rispetto alle altre;

: offre un'esperienza simile al massaggio thailandese ed è la modalità che ha un impatto più immediato rispetto alle altre; Acupuncture : simula l'agopuntura ed offre un sollievo ad intermittenza, con intervalli regolari

: simula l'agopuntura ed offre un sollievo ad intermittenza, con intervalli regolari Looping: risulta dal mix delle tre modalità di massaggio che abbiamo appena visto.

Dal punto di vista dell'autonomia, questo massaggiatore cervicale firmato Xiaomi non delude: la sua batteria garantisce giorni di utilizzo intenso e può essere ricaricata completamente in circa due ore. Il produttore ha pensato anche ad una comoda funzionalità volta ad allungarne l'autonomia: quando non viene rilevato alcun contatto con il corpo entro 60 secondi, gli elettrodi di Jeeback G2 si fermano automaticamente. Noi lo abbiamo provato personalmente! Cliccate QUI per scoprire cosa ne pensiamo.

Come anticipato, il massaggiatore per cervicale Xiaomi può essere acquistato in offerta su AliExpress a poco più di 40 € , il che è ottimo per un dispositivo del genere! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

