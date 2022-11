Xiaomi 13 nei primi benchmark: cosa ci aspetta dal nuovo flagship

Il lancio di Xiaomi 13 è un mistero: ci aspettiamo il debutto entro dicembre, ma di recente il capo di Redmi ha pensato di stuzzicare i fan (lasciando presagire qualcosina già per il mese di novembre). Insomma, non resta che attendere notizie ufficiali ma per non farsi trovare impreparati abbiamo già una sfilza di leak. Mentre facciamo il punto della situazione sui prossimi top di gamma, Xiaomi 13 è stato avvistato su Geekbench con i primi benchmark: ecco che cosa possiamo aspettarci!

Xiaomi 13 protagonista dei primi benchmark: ecco i dettagli da Geekbench

Ovviamente la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 a bordo della gamma Xiaomi 13 è ultra-scontata: la compagnia di Lei Jun ha annunciato che utilizzerà il SoC di punta di Qualcomm fin dal suo debutto (avvenuto di recente). Nel caso ci fosse bisogno di un'ennesima conferma, ecco che il dispositivo standard è apparso nei primi benchmark.

Lo smartphone in questione ha fatto la sua comparsa su Geekbench con la sigla 2211133C: si tratterebbe proprio di Xiaomi 13 base, equipaggiato con l'ultimo chipset high-ed targato Qualcomm (nome in codice kalama).

Tra gli altri dettagli troviamo la presenza di 12 GB di RAM, mentre lato software è presente Android 13 (sotto forma di MIUI 14, quando il dispositivo arriverà sul mercato). Il flagship ha totalizzato 1497 e 5089 punti, rispettivamente in single-core e multi-core.

Dopo Geekbench, non resta che attendere un avvistamento anche su Antutu, l'altra grande piattaforma dedicata ai benchmark. Nel frattempo, se siete curiosi di scoprire tutti i dettagli della serie Xiaomi 13 eccovi il nostro approfondimento (basato su leak, indiscrezioni e conferme).

