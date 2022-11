Sony lancia Mocopi, il kit di sensori che replicano i tuoi movimenti nel metaverso

Siete ancora convinti che il Metaverso sia un progetto destinato a non decollare mai? Sono ormai molte le realtà tecnologiche che hanno cominciato ad investire nella creazione di un proprio mondo virtuale più o meno vasto, in cui incontrare nuovi e vecchi amici, divertirsi, fare shopping e addirittura lavorare. Il tutto, nei panni di un proprio, personalissimo, avatar 3D.

Alcuni progetti di cui vi abbiamo parlato di recente sono quello di Apple, quello di OPPO, con la creazione della tecnologia Human Avatar Modeling, e quella di Xiaomi – che probabilmente immagina un metaverso popolato da simpatici coniglietti. Adesso, però, anche Sony sembra iniziare ad avvicinarsi a questo mondo ed ha presentato Mocopi, un set di sensori che possono essere indossati per catturare i movimenti del corpo, che vengono così rispecchiati da avatar virtuali nel metaverso o su piattaforme di realtà virtuale e aumentata.

Cos'è e come funziona Mocopi, il kit di sensori motion capture per i nostri futuri avatar virtuali

Mocopi è composto da sei rilevatori di movimento di colore diverso che devono essere indossati sulla testa, sui polsi, sui fianchi e sulle caviglie. Il funzionamento di Mocopi è davvero molto semplice: dopo aver indossato tutti i sensori (sono di forma molto piccola, applicati su di una fascetta elasticizzata), questi vanno calibrati dall'app, così da avere un tracciamento molto più accurato.

Quando ci si inizia a muovere, che sia ballando, afferrando qualcosa, spostandosi vero una direzione o qualunque altra cosa, i sensori capteranno i movimenti del corpo e li replicheranno sull'avatar. In questo modo, il nostro avatar virtuale nel metaverso replicherà ogni singolo nostro movimento nella vita reale. Potete dare un'occhiata al video condiviso da Sony per capire di più di cosa stiamo parlando.

Mocopi tiene traccia del movimento del corpo per creare avatar metaverse in tempo reale utilizzando app come VRChat o Altspace VR. Mocopi offre anche un SDK che consente all'utente di importare i dati di movimento nelle app di animazione 3D. In questo senso, come la stessa Sony spiega, Mocopi può essere utilizzato per creare misurazioni del movimento estremamente accurate con un numero limitato di sensori, liberando VTuber (streamer virtuali di YouTube) e creatori coinvolti nella produzione di film e animazioni dai vincoli di tempo e luogo.

Mocopi sarà disponibile in Giappone verso le fine del mese di gennaio al prezzo di 49.500 yen, ovvero circa 344€ al cambio.

