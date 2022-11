WhatsApp per tablet Android è in arrivo: ecco la prima beta

Una delle grandi pecche di WhatsApp è l'impossibilità di utilizzare il servizio nativamente sui tablet Android. Tuttavia, la situazione potrebbe ricevere a breve una svolta importante con l'arrivo di una nuova versione beta per i tester.

WhatsApp Beta: in arrivo anche la versione per tablet Android

Scaricando ed installando l'ultima versione Beta di WhatsApp (2.22.25.8) verremo accolti da un messaggio che ci segnalerà la disponibilità immediata di una versione interamente progettata per i tablet Android, disponibile però soltanto per alcuni tester.

“Hai un tablet Android? WhatsApp per tablet è ora disponibile per i beta tester” recita il messaggio che rimanda ad una pagina che invita a scaricare l'ultima versione disponibile sul Play Store e a seguire la configurazione guidata per collegare l'account.

Meta, quindi, starebbe finalmente testando una versione nativa per tablet Android della celebre app di messaggistica istantanea. Non sappiamo quando il nuovo aggiornamento sarà disponibile per tutti, ma non ci vorrà molto prima che inizino a circolare le prime immagini dalla beta.

Sapevate che WhatsApp, grazie ad un nuova funzione introdotta nei giorni scorsi, adesso permette l'invio di messaggi anche a se stessi? Molto utile per prendere rapidi appunti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il