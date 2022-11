Il mega evento Xiaomi di dicembre potrebbe riservare una sorpresa “pieghevole”

Manca pochissimo al mega evento di Xiaomi: il 1° dicembre assisteremo al lancio (in Cina) della serie 13, accompagnata da vari accessori ed il primo mini PC del brand asiatico. Secondo un rumor dell'ultima ora potrebbe esserci una sorpresa non da poco: il ritorno di Xiaomi Mix Fold 2 in una nuova versione! Ma quali saranno le novità?

Xiaomi Mix Fold 2 potrebbe tornare in una nuova versione durante il lancio della serie 13

Ovviamente è bene sottolineare che al momento questo è solo un rumor ed arriva da un insider indiano che sembra abbastanza sicuro della sua fonte. Non vi è ancora una conferma da parte della casa di Lei Jun, quindi è da prendere con le dovute precauzioni. Secondo quanto “rivelato”, durante l'evento del 1° dicembre ci sarà anche una nuova versione di Xiaomi Mix Fold 2, l'ultimo smartphone pieghevole del brand.

Il flagship si è contraddistinto dalla massa per il suo stilo elegante, il corpo sottile e leggero ed un comparto fotografico basato su ottiche Leica (eccovi la nostra recensione). Un dispositivo completo a tutto tondo che a quanto pare potrebbe vedere un grande miglioramento.

Stando alle parole dell'insider – ricordiamo, da prendere con le pinze – la nuova versione di Xiaomi MIX Fold 2 avrà dalla sua un nuovo processore. Non viene specificato ma a questo punto ipotizziamo che possa trattarsi dello Snapdragon 8 Gen 2 (lo stesso che troveremo a bordo della serie 13).

L'attuale modello è mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1, tuttavia sembra eccessivo presentare una versione rinnovata con l'ultimo SoC Qualcomm. Perché non tenere questa cartuccia per il futuro MIX Fold 3? Comunque tutto può succedere quando si parla di Xiaomi, quindi restiamo in attesa dell'evento per scoprire se davvero troverà spazio anche uno smartphone pieghevole.

