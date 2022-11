OnePlus Buds Pro 2 con ANC migliorato ed altre novità: svelato il design

La compagnia cinese sta arricchendo la sua offerta budget con varie aggiunte, mostrando sempre più interesse verso la fascia media. Tuttavia lo sguardo è comunque sempre fisso verso i prodotti premium ed ora scopriamo l'esistenza di un nuovo accessorio in arrivo. Le cuffie TWS OnePlus Buds Pro 2 sono state protagoniste di un leak completo, con tanti dettagli su specifiche e caratteristiche!

Aggiornamento 17/11: in rete sono emersi nuovi render che svelano il design delle OnePlus Buds Pro 2. Trovate tutti i nuovi dettagli nella sezione dedicata del nostro approfondimento.

OnePlus Buds Pro 2: tutto quello che sappiamo finora

Design e caratteristiche

Il design dei nuovi auricolari true wireless è stato recentemente svelato da un leak. L'aspetto è molto simile a quello della prima generazione (ve ne parliamo nella nostra recensione), ma le cuffie hanno un angolo di piega più accentuato per risultare più comode da indossare. La custodia, invece, presenta il classico indicatore LED ed un nuovo pulsante, probabilmente dedicato al pairing delle cuffie.

Passando al leak sulle specifiche e le caratteristiche delle future OnePlus Buds Pro 2, le TWS dovrebbero adottare doppi driver da 11 mm ed 6 mm (similmente a quanto visto con le OPPO Enco X2) ed il supporto all'audio spaziale LDHC 4.0.

Ci saranno migliorie anche per la cancellazione attiva del rumore di fondo; l'ANC dovrebbe passare dai 40 dB del primo capitolo ai 45 dB. Pare che non mancherà la cancellazione intelligente, in grado di regolare l'intensità in base al rumore nell'ambiente circostante.

Parlando di autonomia, si vocifera di 6 ore di riproduzione continua e fino a 22 ore utilizzando la custodia (in entrambi i casi con ANC). Senza cancellazione si salirebbe a 9 ore e 38 ore di autonomia. Ovviamente, come nel modello precedente, ci sarà il supporto alla ricarica wireless (e a quella cablata tramite Type-C).

La panoramica delle presunte specifiche si conclude con un occhio alla modalità a bassa latenza da 69 ms, il supporto a Google Fast Pair, Bluetooth 5.2 e classificazione IP55 (contro sudore e schizzi d'acqua).

Prezzo e uscita

Le prossime cuffie premium di OP saranno disponibili non solo nelle colorazioni Glossy White e Matte Black (già presenti per il primo modello) ma anche in quella inedita Green. Manca una data di presentazione, ma secondo i leak non dovremo attendere molto.

Non ci sono indiscrezioni nemmeno per il prezzo, ma la cifra richiesta per le future OnePlus Buds Pro 2 dovrebbe essere simile o ti poco superiore a quella del predecessore (149€ in Italia).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il