Nothing Phone (1) comincia a ricevere Android 13 in versione Beta

La compagnia di Carl Pei – ex di OnePlus – ha lanciato il suo smartphone dal design super accattivante (con oltre 900 LED sul retro) e sta procedendo per la sua strada a vele spiegate. Tra i vari aggiornamenti dedicati a Nothing Phone (1) – rilasciati con cadenza abbastanza regolare – manca ancora quello ad Android 13, ma per fortuna sembra che qualcosa si stia iniziando a muovere sotto la superficie.

Nothing Phone (1) Android 13 in versione Beta

Alcuni giorni fa è stato lo stesso capo di Nothing a pubblicare un'immagine dedicata ad Android 13 a bordo del primo smartphone dell'azienda, in arrivo a breve. Ora è stato rilasciato l'aggiornamento alla prima Closed Beta di Android 13 per Nothing Phone (1), una versione firmware dedicata solo ad un ristretto numero di utenti selezionati.

Nothing OS Android 13 closed beta starts today. Open beta in two weeks. — Carl Pei (@getpeid) November 30, 2022

Poco male, perché – sempre secondo le parole di Carl Pei – il rilascio della Open Beta è atteso tra circa due settimane. Questa seconda versione software sarà aperta a tutti i curiosi ed appassionati, intenzionati a provare Android 13 prima della pubblicazione della release stabile.

Tornando all'attuale Closed Beta, non è stata effettuata alcuna campagna di iscrizione e mancano dettagli sia sul forum della community che su Discord. Quasi sicuramente si tratta di una fase di test solo per pochi utenti, quasi sicuramente vincolati da un accordo di non divulgazione.

Al momento non resta che attendere notizie ufficiali: dita incrociare e speriamo che la stabile di Android 13 per Nothing Phone (1) sia rilasciata entro fine anno! Nel frattempo, se siete tanto curiosi di provare la nuova versione di Android… potete sempre ricorrere al modding!

