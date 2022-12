Nothing Phone (1): come ricevere la beta di Android 13

Dopo l'annuncio dell'arrivo di Android 13 su Phone (1), Nothing ha comunicato anche le modalità con cui l'aggiornamento verrà distribuito nella fase beta, con la possibilità per tutti di registrarsi e testare il nuovo sistema operativo.

La prima beta di Android 13 arriva su Nothing Phone (1) a metà dicembre

Come annunciato nelle scorse ore, Nothing Phone (1) riceverà finalmente l'aggiornamento ad Android 13 e a partire dalla metà di dicembre sarà possibile per tutti testare la versione beta del sistema operativo. Tuttavia, bisognerà prima registrare il proprio dispositivo.

Attraverso il sito ufficiale, è possibile compilare il form per registrare il proprio interesse nel ricevere il primo aggiornamento di test per Nothing OS 1.5 Beta. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda il paese di residenza, ma per portare a termine l'iscrizione sarà necessario inserire il codice IMEI del proprio Nothing Phone (1).

Come accennato in precedenza, la prima beta pubblica sarà disponibile a partire dalla metà di dicembre 2022, mentre l'aggiornamento in versione stabile ad Android 13 sarà lanciato per tutti gli utenti a solo ad inizio 2023.

Se non siete interessati a testare il software in fase di sviluppo, vi farà piacere sapere che anche Nothing OS stabile si è aggiornato di recente alla versione 1.1.7 con la percentuale di carica delle AirPods e tante altre novità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il