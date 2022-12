Infinix Hot 20 Play è il nuovo gaming-phone super economico

Infinix, che ha di recente debuttato nel mercato italiano, ha presentato un nuovo entry-level pensato per il gaming. Parliamo di Infinix Hot 20 Play, un dispositivo che offre una serie di tecnologie mirate ad un prezzo molto molto competitivo.

Infinix Hot 20 Play: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone

Design e display

Infinix Hot 20 Play sfoggia un design piuttosto simile a quello di Hot 20 5G. Disponibile in più colorazioni, il dispositivo presenta un modulo fotografico di forma rettangolare e dagli angoli arrotondati, all'interno del quale alloggiano due grandi sensori e il flash LED.

Frontalmente, lo smartphone sfoggia un enorme display LCD da 6,82″ con punch-hole per la fotocamera interna. Il pannello offre una risoluzione HD+, una frequenza di aggiornamento di 90 Hz ed una frequenza di campionamento del tocco di 120Hz.

Specifiche tecniche

Stiamo parlando di uno smartphone mirato per il gaming, e che pertanto presenta delle caratteristiche pensate per pompare le prestazioni di gioco e per essere più performanti. Infinix Hot 20 Play è alimentato dal SoC MediaTek Helio G37, supportato da 4 GB di RAM (e 3 GB di RAM extra virtuale) e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Per offrire un'esperienza di gioco migliorata, Infinix Hot 20 Play offre una serie di tecnologie specifiche come materiale di raffreddamento di livello aerospaziale, Dar-Link Engine 2.0, LinkPlus 1.0 ed Erdal Engine 3.0. Oltre ciò, lo smartphone è dotato di una grande batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W e offre supporto per audio DTS.

Passando al comparto fotografico, il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP e una fotocamera frontale da 8 MP.

Infinix Hot 20 Play – Disponibilità e prezzo

Infinix Hot 20 Play è stato lanciato in India al prezzo di 8.999 rupie, che corrispondono a circa 106€ al cambio. Qui, questo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Racing Black, Aurora Green, Fantasy Purple e Luna Blue a partire dal prossimo 6 dicembre. Al momento, tuttavia, non si hanno informazioni sulla disponibilità in altri mercati. Dal momento in cui Infinix Hot 20 5G è stato lanciato anche in Italia, ci aspettiamo una stessa sorte anche per il modello Play.

