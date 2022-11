Nothing Phone (1) si aggiorna: percentuale batteria delle AirPods ed altre novità | Download

Dell'hype phone del momento se ne sono dette di tutti i tipi: il suo design e l'originalità che lo contraddistingue sono stati elogiati ma non sono mancati problemi a molteplici unità. Ora Nothing Phone (1) sta ricevendo i suoi primi update e in questo articolo andiamo a raccogliere ogni aggiornamento software uscito finora, insieme al changelog completo: ecco tutte le novità (tra ottimizzazioni, nuove funzioni e bugfix) ed i link al download!

Aggiornamento 25/11: arriva il nuovo aggiornamento Nothing OS 1.1.7. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo, insieme ai link per il download.

Nothing Phone (1), ogni aggiornamento software uscito finora: tutte le novità

Arriva il primo aggiornamento | 20/07

Per quanto riguarda le problematiche di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi (display verde, condensa della fotocamera, dead pixel e così via) ovviamente si parla di difetti hardware, che non possono essere corretti tramite software. Il primo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (1) corregge vari bug di sistema e introduce alcune novità e miglioramenti. In merito alle nuove aggiunte è stato aggiunto il supporto per l'HDR10+; abbiamo poi vari miglioramenti per l'UI dell'app Fotocamera, per la registrazione delle impronte e per lo sblocco del terminale.

Le ottimizzazioni riguardano anche la batteria e le performance della fotocamera, precisamente per l'HDR, la modalità ritratto e quella notturna. L'azienda ha migliorato anche l'interfaccia dedicata alle luci LED Glyph (sarebbero i moduli luminosi presenti sul retro).

L'aggiornamento per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio incrementale ed arriva tramite OTA con un peso di circa 94 MB. Avete già ricevuto il primo update? Ma sopratutto – la domanda più importante – come vi state trovando con il nuovo hype phone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Nothing OS 1.1.0 – Changelog | 21/07

È passata solo una manciata di giorni dal rilascio del primo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (1) ed ora è già disponibile la versione 1.1.0 di Nothing OS, l'UI proprietaria del brand. Quali sono le novità? Le ottimizzazioni e le nuove funzionalità sono davvero tante (abbiamo anche le patch di sicurezza di luglio 2022): le trovate tutte nel changelog qui sotto.

Nuove caratteristiche Introdotta la funzione sperimentale di controllo Tesla. Introdotto il widget sperimentale della Galleria NFT. Abbiamo ascoltato il tuo feedback su Beta Launcher: la barra di ricerca nella schermata principale ora è facoltativa.

Miglioramenti della fotocamera La luce di riempimento Glyph è ora disponibile in modalità Ritratto. Chiarezza migliorata e rumore ridotto quando si scattano foto in ambienti con scarsa illuminazione. Gamma dinamica migliorata quando si scattano foto in ambienti con scarsa illuminazione. Migliore nitidezza delle foto quando si utilizza la fotocamera ultra grandangolare. Uniformità del colore migliorata tra i sensori principali e ultra-wide.

Correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni Patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2022. Risolto un bug della schermata di blocco che a volte nascondeva l'icona dell'impronta digitale. Migliorata l'affidabilità dell'interfaccia Glyph. Ottimizzazioni della durata della batteria quando il dispositivo è in standby. Migliorate le prestazioni di Sblocco con il volto. Correzioni di bug generali.



Nothing OS 1.1.2 – Changelog | 01/08

A quanto pare il brand di Pete Lau fa sul serio e lo dimostra la celerità con la quale sta rilasciando questi primi aggiornamenti “di assestamento”. L'update a Nothing OS 1.1.2 è stato pubblicato a distanza di pochissimo dal precedente ed introduce vari miglioramenti all'interfaccia utente e alla ricarica. Il peso è di circa 38 MB e di seguito trovate il changelog completo.

Aggiunto un toggle per mostrare l'icona dell'impronta digitale quando lo schermo è spento;

l'Always-On Display ora è programmabile ed è impostato di default sullo spegnimento automatico;

migliorate le performance durante la ricarica e la compatibilità con i caricatori di terze parti;

risolto il problema con i codec Bluetooth;

ottimizzazioni minori all'UI;

correzione di bug generali e migliorata la stabilità del sistema.

Nothing OS 1.1.3 | Aggiornamento 18/08

A distanza di poche settimane, sta partendo l'aggiornamento Nothing OS 1.1.3 che migliora vari parametri di Nothing Phone (1). Fra questi, per esempio, troviamo miglioramenti per batteria, UI, fotocamera e altro ancora. Ecco il changelog completo:

Nuove funzioni Aggiunta opzione per attivare la Batteria Adattiva di Google per ottimizzare in maniera intelligente l'autonomia Ridisegnata la UI per la verifica con impronta per le app di terze parti

Migliorie per la fotocamera Quando usi l'illuminazione Glyph, le immagini sono automaticamente calibrate per avere colori e luminosità ottimali Migliorata la chiarezza delle foto quando si usa la fotocamera frontale Elaborazione più veloce per modalità Notte e HDR Colori più saturi quando si usa la fotocamera ultra-grandangolare Ridotto il rumore e migliorata la nitidezza quando si usa lo zoom Aggiunto un promemoria per pulire le lenti della fotocamera

Fix di bug e ottimizzazioni delle performance Risolto un problema che causava stuttering in alcune app come Twitter, Play Store, ecc. Risolto un problema che non faceva funzionare correttamente l'hotspot mobile Risolto il problema che causava il crash della schermata di blocco dopo aver cliccato su una notifica e aver provato a usare lo sblocco con impronta Rifiniti alcuni dettagli minori della UI Fix di bug generali



Nothing OS 1.1.4 | Aggiornamento 18/09

Dopo un mese esatto, arriva il momento del rilascio via OTA dell'aggiornamento Nothing OS 1.1.4, che anche questa volta punta a ottimizzare la fotocamera, ma anche integrazioni con le cuffie Ear (1) e altre novità varie. Ecco il changelog completo:

Nuove funzioni Nuova opzione per invertire i 3 tasti della barra di navigazione. Tutte le funzioni dell'app Ear (1) sono ora integrate in Nothing OS. Personalizza le gesture di controllo e cambia le modalità di cancellazione del rumore e altro dalle Impostazioni e dai Quick Settings. Supporto all'audio in alta definizione LHDC.

Migliorie della fotocamera Nuova opzione per aggiungere un watermark a tema Nothing nell'app Fotocamera Migliorata la calibrazione cromatica dell'ultra-grandangolare e aumentata la consistenza cromatica fra sensore principale e ultra-grandangolare Aggiunto nuovo algoritmo per il rilevamento del movimento per migliorare la stabilità mentre si catturano oggetti in movimento. Migliorata la velocità di scatto HDR con l'ultra-grandangolare.

Migliorie di sistema Aggiornamento alle patch di sicurezza di settembre. Ridotto il consumo della batteria per Always On Display e altri casi di utilizzo. Migliorate le prestazioni termiche. Nuova UI per gli aggiornamenti di sistema. Migliorato l'algoritmo di riconoscimento facciale.

Risoluzione di bug Risolto il problema di connettività con alcuni operatori. Risolto un problema che causava la visualizzazione di Contatto Sconosciuto per le chiamate in arrivo Risolto il problema del sensore d'impronte con l'app HDFC Bank Risoluzione di bug generali



Nothing OS 1.1.6 | Aggiornamento 26/10

Siamo arrivati al quinto aggiornamento per Nothing Phone (1), adesso giunto alla nuova Nothing OS 1.1.6. È ancora basata su Android 12, ma porta comunque con sé novità rilevanti, ancora una volta con ottimizzazioni per la qualità fotografica, così come migliorie per l'interfaccia Glyph. Ecco il changelog completo:

Nuove funzioni Ora supporta Google AR Core Gli utenti indiani coperti da Reliance JIO possono ora accedere al 5G

Fotocamera Video più nitidi con stabilità migliorata L'indicatore luminoso di registrazione ora è sempre acceso per impostazione predefinita

Migliorie di sistema Esperienza di avvio ottimizzata e più fluida Dati sulla batteria più accurati Aumento della luminosità massima durante la visualizzazione di contenuti HDR Animazione Flip to Glyph aggiornata e più reattiva La luce di carica del glifo ora è sincronizzata con l'effetto sonoro Effetto sonoro NFC aggiornato Correzioni di bug generali



Nothing OS 1.1.7 | Aggiornamento 25/11

Tramite un tweet, Carl Pei ha annunciato che prossimamente Android 13 farà la sua comparsa a bordo del primo modello del brand. Nel frattempo Nothing Phone (1) ha ricevuto l'aggiornamento a Nothing OS 1.1.7, ancora una volta su base Android 12. Ecco tutte le novità svelate dal changelog completo.

Nuove caratteristiche Ora supporta la visualizzazione della percentuale della batteria per AirPods. Puoi abilitarlo in Impostazioni – Funzionalità sperimentali.



Miglioramenti Aggiornato alle patch di sicurezza di ottobre/novembre. Fluidità del sistema operativo migliorata e rallentamenti ridotti. Regolata la soglia termica per bilanciare meglio prestazioni e temperatura. Qualità audio migliorata durante la registrazione di video. Stato della batteria più accurato.



Correzioni di bug Risolto un problema per cui le notifiche di Whatsapp non rispondevano nella schermata di blocco. Correzioni di bug generali.



L'aggiornamento per Nothing Phone (1) è attualmente in fase di rilascio tramite OTA ma se volte procedere con il download e l'installazione manuale trovate il link nell'articolo dedicato.

Non appena ci saranno altri update dedicati all'hype phone dell'ex di OnePlus, aggiorneremo questo articolo con tutte le novità ed i link al download.

