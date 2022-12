Motorola Moto X40 Pro: eccolo in anteprima a 360° in questo nuovo video

Non solo Moto X40. Motorola avrebbe in serbo anche una variante Pro, e delle nuove immagini render realizzate da @OnLeaks e pubblicate da @MySmartPrince ce lo mostrano a trecentosessanta gradi.

Il design di Moto X40 Pro svelato da queste immagini render

Le immagini render di Motorola Moto X40 Pro mostrano uno smartphone che, almeno nell'aspetto, non differisce molto dal modello base. Secondo la fonte, il dispositivo avrà dimensioni pari a 61,3 x 73,9 x 8,6 mm (10,8 mm, se vogliamo considerare anche il modulo fotocamera) e potrebbe presentare un telaio in metallo.

Molto bello il display, un'unità ampia, dai bordi leggermente curvi e cornici molto sottili su tutti i lati, il che contribuirà notevolmente a migliorare l'esperienza video, per un risultato più coinvolgente. Il pannello presenta un piccolo foro al centro per la fotocamera interna.

Se diamo un'occhiata ai lati di Motorola Moto X40 Pro, notiamo che il bilanciere del volume e il pulsante di accensione si trovano sul bordo destro, la parte superiore ospita la griglia altoparlante, mentre lungo il bordo inferiore troviamo una porta USB di tipo C, una seconda griglia dell'altoparlante, u microfono e lo slot per la SIM.

Sul retro, invece, troviamo un modulo fotografico di forma quadrata che ospita tre sensori ed un flash LED, oltre al logo Motorola posto al centro della scocca. Non notiamo alcun sensore di impronte digitali laterale o posteriore, per cui potrebbe essere stato integrato nel display. Infine, ma non meno importante, si dice che Motorola Moto X40 Pro offra un grado di protezione IP68 che lo rende resistente ad acqua e polvere.

Intanto, se volete scoprire tutti i dettagli di Motorola Moto X40, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento dedicato in cui abbiamo raccolto tutte le informazioni trapelate finora su design, specifiche tecniche, prezzo e uscita del dispositivo.

