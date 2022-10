Android 13 arriva su Nothing Phone (1) grazie al modding

Se siete fra i possessori di Nothing Phone (1), allora è altamente probabile che sappiate che ci vorrà ancora un po' prima dell'aggiornamento ad Android 13. La compagnia ha scelto un approccio decisamente più conservativo dei big player del mercato, e per il rilascio dell'update ci vorranno ancora diversi mesi. Una notizia che ha fatto storcere il naso a tutti coloro che si aspettavano tempistiche più celeri, visto anche il software piuttosto snello dello smartphone dovrebbe facilitarne lo sviluppo.

Nothing Phone (1), non volete aspettare l'aggiornamento ad Android 13? Potete già averlo

Fortunatamente per tutto il settore degli smartphone Android, anche Nothing Phone (1) può beneficiare del mondo del modding e ricevere Android 13 in anticipo rispetto alla tabella di marcia. È dal lavoro svolto del team Paranoid Android, infatti, che nasce la custom ROM Topaz basata sull'ultima versione del firmware di Google. Una delle sue particolarità estetica si basa sulle creazioni di Hampus Olsson, artista svedese noto per la creazione degli sfondi ufficiali degli smartphone OnePlus; sfondi che, ricordiamo, potete ottenere anche senza questa ROM utilizzando questa app.

Rispetto ad altre custom ROM del genere, Paranoid Android sfrutta il codice ACLO (Android Code Linaro Organization), che rispetto a quello AOSP (Android Open Source Project) dà il meglio di sé per prestazioni, funzionalità e autonomia con gli smartphone con SoC Qualcomm. Tuttavia, ci teniamo a specificare che è ancora in fase Alpha e che, al momento, i bug segnalati sono i seguenti:

Alcuni operatori potrebbero indicare 4G nella barra di stato quando in realtà è 5G

La riproduzione LDAC si interrompe

Alcuni video HDR potrebbero avere lag dopo alcuni secondi di riproduzione

Piccolo blocco all'animazione di avvio

Qualora foste interessati a installare la Paranoid Android sul vostro Nothing Phone (1), vi rimandiamo al thread dedicato sul forum XDA:

Scarica Paranoid Android 13 per Nothing Phone (1)

