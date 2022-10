LG lancia il suo primo Smart Monitor con supporto Ergo: per una esperienza su misura

LG ha lanciato il suo primo smart monitor con supporto Ergo integrato, per una esperienza ancora più su misura. Scopriamo insieme tutti i dettagli di LG Smart Monitor 32SQ780S in questo articolo.

LG Smart Monitor 32SQ780S: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo Smart Monitor di LG sfoggia un design semplice, pulito ed essenziale, con un corpo solido di colore bianco e un grande display 4K da 32″ circondato da cornici ultra-sottili. Elemento caratterizzante di LG Smart Monitor 32SQ780S è il supporto Ergo.

Questo può essere agganciato alla scrivania o alla workstation, e presenta un design regolabile che, oltre a modificare l'altezza del monitor, presenta un braccio multi-angolo che permette di regolarne la distanza e l'angolatura. Il supporto permette anche di ruotare il tutto in un orientamento verticale.

Il monitor offre una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, copre fino al 90% della gamma di colori DCI-P3 e funziona con webOS 22, il software che troviamo anche a bordo di altre smart TV del brand. Questo offre accesso diretto a varie app di streaming, come Netflix e Hulu, oltre ad una dashboard dedicata alla smart home per il controllo dei dispositivi intelligenti connessi. LG Smart Monitor 32SQ780S offre anche supporto per Apple AirPlay 2.

Tra le altre caratteristiche troviamo due entrate HDMI (una delle quali compatibile con eARC), tre USB-A, una USB-C con potenza in uscita di 65 W e una porta Gigabit Ethernet, oltre a due altoparlanti da 5 W ciascuno.

LG Smart Monitor 32SQ780S – Disponibilità e prezzo

Il primo smart monitor firmato LG è al momento disponibile per il solo mercato degli Stati Uniti, dove può essere acquistato al prezzo di 499.99$ (circa 507€ al cambio) su Amazon. Non si hanno ancora informazioni su un possibile debutto in altri paesi.

