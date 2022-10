Redmi Note 11 Pro 5G si aggiorna in Europa ad Android 12 | Download

C'è voluto un po' di tempo, ma finalmente Android 12 sta diventando realtà anche su Redmi Note 11 Pro 5G, conosciuto anche come POCO X4 Pro. Negli scorsi mesi il major update è arrivato su tutti gli altri (molteplici) modelli della serie Note 11, e all'appello mancava solamente uno dei modelli Pro che la compongono. Si completa così il roll-out dell'aggiornamento ad Android 12 per la serie Redmi Note 11, in vista del debutto della ormai prossima serie Note 12.

L'aggiornamento ad Android 12 arriva anche su Redmi Note 11 Pro 5G

L'aggiornamento MIUI 13 basato su Android 12 arriva sulle unità di Redmi Note 11 Pro 5G vendute in Europa, con il rilascio della build V13.0.2.0.SKCEUXM. Si tratta quindi della MIUI 13 EEA, per quanto sia ancora ferma in fase Stable Beta, perciò destinata unicamente agli utenti Mi Pilot che hanno composto il programma di beta testing. Se da quest'ultima fase non saltassero fuori bug degni di nota, allora la stessa ROM verrà rilasciata pubblicamente. Nell'attesa che ciò avvenga, potete scaricarlo e installarlo manualmente (a vostro rischio e pericolo):

Scarica Android 12 per Redmi Note 11 Pro 5G

