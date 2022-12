Black Shark 6: un teaser svela una ventola mai vista prima

Prevedere quando e come avverrà la presentazione della serie Black Shark 6 non è facile, vista la situazione che aleggia attorno all'azienda partner di Xiaomi. Al contrario di Redmi e POCO, il marchio Black Shark non è un sub-brand vero ma una compagnia indipendente con cui Xiaomi ha scelto di collaborare in maniera molto stretta. Nonostante sia partito in quarta, realizzando una serie di smartphone da gaming commercializzata anche fuori dalla Cina, la crisi si fa sentire in maniera acuta. Si era parlato di una possibile acquisizione da parte del colosso del gaming Tencent, poi saltata e che ha portato al ridimensionamento della società.

La serie Black Shark 6 potrebbe introdurre un inedito sistema magnetico per la ventola

Se si guarda al panorama dei gaming phone, le aziende di riferimento sono ASUS ROG, Nubia Red Magic e Lenovo Legion, anche se quest'ultima vende soltanto in Cina. Black Shark è altrettanto competitiva, ma al contrario di ASUS e Lenovo non può contare su una grossa struttura a cui appoggiarsi per ammortizzare la crisi economica. Tuttavia, si continua a parlare di come potrebbe essere Black Shark 6, con la compagnia che ha pubblicato una serie di video teaser in cui potrebbe aver svelato il design finale prima ancora di conoscerne il nome.

Questi teaser ci parlano di un ipotetico concept di gaming phone: verrebbe da pensare che non ci sia ancora nulla di certo, ma le sue fattezze corrispondono al 100% con quelle viste in precedenza in alcuni brevetti. Esteticamente parlando, quello che per il momento chiameremo per comodità Black Shark 6 porta avanti la linea più minimale introdotta con gli ultimi modelli dell'azienda, mostrandosi sì stravagante ma senza esagerare. Quello che colpisce maggiormente è chiaramente il modulo fotografico, il cui bump ricorda quello di Xiaomi Mi 11 Ultra, per quanto non ci aspettiamo assolutamente le sue velleità fotografiche.

Ma se la fotocamera non sarà il pezzo forte di Black Shark 6, sempre nel modulo in questione troviamo un elemento mai vista prima, né con Black Shark né con altri marchi. In basso è presente una apertura meccanica a tendina che, una volta azionata tramite l'apposito menu, rivela un attacco magnetico a cui collegare la ventola di raffreddamento per dissipare il calore prodotto dalla scheda madre.

Di ventole del genere ne abbiamo già viste diverse iterazioni sugli smartphone da gaming, ma un meccanismo del genere è alquanto originale. Una novità interessante, specialmente se si considera che lo smartphone in questione esiste fisicamente e non soltanto nei render, come rivela l'ultimo video teaser pubblicato: non resta che attendere la presentazione di Black Shark 6.

