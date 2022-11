Nothing Ear (2): l’annuncio ufficiale potrebbe essere dietro l’angolo

Dopo il successo delle Ear (1), Nothing si starebbe preparando a lanciare anche il nuovo modello Ear (2) entro la fine dell’anno. Secondo gli ultimi rumor, infatti, l’azienda di Carl Pei potrebbe ufficializzare la notizia proprio nei prossimi giorni: facciamo il punto della situazione su quello che ci aspetta dai nuovi auricolari wireless del brand!

Le cuffie Nothing Ear (2) potrebbero arrivare sul mercato entro la fine del 2022

Design e caratteristiche

Nelle prime immagini trapelate in rete, le Nothing Ear (2) appaiono molto simili al modello precedente, con il corpo trasparente che permette di scrutare la componentistica interna. Il logo lascia da parte il marchio Nothing, mostrando solo “Ear (2)“, mentre anche la custodia di ricarica non sembra essere particolarmente diversa dalla prima edizione.

Al momento non abbiamo notizie o indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le caratteristiche tecniche. Difficile pensare che le Nothing Ear (2) non ereditino le funzioni che hanno reso celebri le Ear (1), come la cancellazione attiva del rumore.

Nothing Ear (2) – Prezzo e uscita

Le ultime indiscrezioni parlano di una presentazione ufficiale imminente per le Nothing Ear (2). Dopo l’ufficializzazione delle Ear (Stick), l’azienda di Carl Pei si starebbe preparando a svelare anche il secondo modello di Ear.

Secondo quanto emerso dalle parole di un insider su Twitter, le Ear (2) potrebbero essere commercializzate entro la fine dell’anno, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni.

Nothing ear (2) will launch in December, official announcement soon. — SnoopyTech (@_snoopytech_) October 30, 2022

Ovviamente si tratta di rumor non verificati e il prodotto potrebbe comunque slittare al 2023, se i piani di Nothing dovessero cambiare.

Al momento non ci sono dettagli sul prezzo delle Nothing Ear (2), ma vale la pena ricordare che il primo modello di cuffie realizzato dalla nuova azienda di Carl Pei sono arrivate sul mercato nel 2021 al prezzo di 99€. Tuttavia, al momento vengono commercializzate al prezzo di 149€, a causa dell’aumento dei costi di produzione.

