Il rollable Lenovo è il primo PC in grado di allungarsi

Se Samsung si è conquistata il ruolo di regina dei pieghevoli, il mondo dei rollable potrebbe essere nelle mani della Cina, come nel caso di Lenovo. A dirlo sono gli analisti, che affermano come i brand cinesi potrebbero approfittare del fatto che Samsung si stia concentrando sui pieghevoli per fare propria questa nuova evoluzione tecnologica. Lo abbiamo visto con OPPO, che per prima ha mostrato al grande pubblico cosa fosse in grado di fare col primo smartphone rollable. Più recentemente, proprio Lenovo ha fatto il primo passo in ambito telefonico con il brand Motorola, mostrando al mondo il suo primo telefono in grado di allungarsi e restringersi all'occorrenza.

Lenovo stupisce tutti col suo primo notebook rollable dallo schermo allungabile

Ma anche se spesso ci concentriamo sul mondo degli smartphone, c'è chi avanza l'idea secondo cui la tecnologia rollable potrebbe trovare più senso nella categoria dei notebook. Dopo aver visto i primi PC con schermo pieghevole, proprio all'evento Lenovo Tech World 2022 è comparso all'improvviso il prototipo a cui l'azienda sta lavorando.

Pur trattandosi ancora di un prototipo, il rollable Lenovo mira a potenziare le capacità di multitasking dei tipici notebook, avendo a disposizione uno schermo più ampio ma in dimensioni più compatte. Passare da uno schermo da 12″ in 16:9 a uno da 15,3″ in 8:9, come nel caso del PC Lenovo, fa sì che la diagonale maggiorata permetta di usare più app a schermo contemporaneamente senza troppi compromessi di spazio. È un vantaggio considerevole se si utilizzano app di editing multimediale ma anche i più canonici browser, avendo un formato quasi verticale che favorisce lo scrolling.

