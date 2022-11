OPPO festeggia il Singles’ Day con sconti fino al 22% su audio, wearable e smartphone

Felice Singles' Day a tutti! Avete già pensato a come trascorrere questa giornata? No? Allora vi aiutiamo noi: la parola chiave è shopping! Sono tante, infatti, le realtà che, in occasione di questa grande festa, stanno proponendo sconti e promozioni su articoli di ogni tipo. OPPO non poteva di certo mancare all'appello, anzi: il colosso cinese si è dato molto da fare e sta offrendo molti dei suoi prodotti ad un prezzo scontato!

Tante offerte su smartwatch, auricolari e smartphone OPPO in occasione del Singles' Day!

A partire dalle ore 18 di oggi, 11 Novembre, e fino alle 23.59 di domenica 13 Novembre, potrete acquistare numerosi dispositivi OPPO ad un prezzo scontato.

Il produttore cinese sta offrendo il 22% di sconto su audio e wearable, protagonisti assoluti di questo Singles' Day. Alcuni dispositivi in offerta comprendono gli OPPO Enco X, proposti al prezzo speciale di 92,99€; e gli ultimi arrivati OPPO Enco Air2 Pro, acquistabili al prezzo di 61,99€.

Per quanto riguarda gli smartwatch, abbiamo OPPO Watch Free al prezzo scontato di 61,99€, oppure OPPO Band Style e Sport, disponibili rispettivamente al prezzo di 45,99€ e di 26,99€.

Le offerte continuano anche sugli smartphone, con OPPO Reno8 Lite scontato al prezzo di 339,99€; Find X5 Pro ad un prezzo scontato del 15% e Reno 8 a a 549,99€. Queste sono solo alcune delle offerte OPPO in occasione del Singles' Day. Per scoprirle tutte, date un'occhiata allo Store ufficiale. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

