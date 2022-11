MediaWorld sconta tutto per il Singles Day: -22% su Samsung, iPhone, Xiaomi e non solo!

Quasi a sorpresa, ecco che i principali brand e store hanno deciso di celebrare la tanto attesa festa dei single. E ovviamente quale modo migliore se non con un mega sconto che permette di risparmiare sul meglio della tecnologia? MediaWorld ha dato il via al suo Singles Day 11.11 con uno sconto del 22% su tantissimi prodotti: iPhone, smartphone Samsung e Xiaomi, ma anche auricolari, smart TV, indossabili, notebook, grandi e piccoli elettrodomestici!

Il Singles Day 11.11 arriva da MediaWorld con tantissimi sconti: risparmia il 22% su smartphone, PC, notebook e tanto altro

La nuova promozione dedicata al Singles Day 11.11 di MediaWorld è già disponibile nello store ufficiale: nella pagina dedicata sono presenti tutti i dettagli, con termini e condizioni. L'iniziativa è valida solo nella giornata dell'11 novembre e permette di beneficiare di uno sconto del 22% su tutto il catalogo online di MediaWorld.

L'unica eccezione è rappresentata dai prodotti in sconto per il Black Friday: in questo caso si tratta di dispositivi già in offerta (quindi è comunque possibile risparmiare). Inoltre ci sono altri esclusi – disponibili con altre promo – quindi date uno sguardo alla pagina per saperne di più.

Il Singles Day 11.11 targato MediaWorld porta tante offerte su iPhone e dispositivi Samsung, Xiaomi, LG e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo numerose categorie di prodotti, quindi conviene spulciare il portale della promozione per scoprire tutti gli sconti! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

