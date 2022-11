Realme 10 5G è ufficiale: Dimensity 700 e fotocamera da 50 MP

Dopo la variante 4G arrivata anche in Italia, Realme ha presentato in Cina anche il nuovo modello 10 5G. Questo nuovo smartphone non si discosta molto dalla variante LTE-only, ma si passa da un chipset Helio ad un Dimensity (sempre firmato MediaTek).

Realme 10 5G è ufficiale, per ora solo in Cina: tutte le novità

Realme 10 5G è dotato di chipset Dimensity 700 con 8GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Lo smartphone, a differenza della variante 4G, offre un display da 6,6″ LCD Full HD+ con supporto per il refresh rate a 90 Hz e campionamento del tocco a 180 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Realme 10 5G è dotato di una fotocamera principale da 50 MP, accompagnata da un sensore da 2 MP per le macro e un'ottica per la profondità. La fotocamera destinata ai selfie, invece, offre un sensore da 8 MP.

Nonostante la batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33W tramite USB-C, questo smartphone realizzato da Realme è spesso soltanto 8,1 millimetri. Inoltre, a disposizione, troviamo anche un triplo slot per le card: due dedicati alle SIM ed uno alla microSD per l'espansione di memoria.

Scheda tecnica

Dimensioni di 164.4 x 75.1 x 8.1 mm per un peso di 191 grammi;

Display IPS LCD da 6.6″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 400 PPI, 90 Hz , campionamento del tocco a 180 Hz;

da (2400 x 1080 pixel), in 20:9, 400 PPI, , campionamento del tocco a 180 Hz; Chipset MediaTek Dimensity 700 ;

; CPU octa-core: A76 2.2 GHz *2, A55 2.0 GHz*6;

*2, A55 2.0 GHz*6; GPU ARM G57 MC2 ;

; 8 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 2.2;

di storage UFS 2.2; Batteria da 5.000 mAh con ricarica da 33W;

con ricarica da 33W; Fotocamera da 50 + 2 MP + obiettivo mono, PDAF;

+ obiettivo mono, PDAF; Selfie camera da 8 MP;

Lettore d'impronte digitali laterale + Face Unlock 2D;

Dual SIM 5G , Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm, slot microSDXC;

, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, Speaker stereo, Type-C, mini-jack cuffie da 3.5 mm, slot microSDXC; Android 12 sotto forma di Realme UI 3.

Realme 10: svelati i prezzi della versione 5G

Il nuovo Realme 10 5G è attualmente disponibile solo in Cina al prezzo di 1299 yuan (circa 180€) per la variante 8/128 GB e 1599 yuan (circa 225€) per il modello 8/256 GB. Non si hanno ancora informazioni su un eventuale modello Global o sull'arrivo del telefono sui mercati internazionali. Vi ricordiamo che la serie 10 di Realme include i modelli 10 Pro e 10 Pro+: i due fratelli maggiori arriveranno in patria il 17 novembre.

