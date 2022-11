Unieuro festeggia il Singles Day: sconti IVA -22% sul meglio del tech!

Unieuro si è aggiunta alla schiera di store online che aderiscono al Singles Day 2022. Come spesso accade in questi eventi, non mancano offerte, di sole 24 ore, veramente importanti su tanta tecnologia, tipo sugli smartphone, i notebook e tanto altro e di cui vi riportiamo una selezione delle occasioni migliori.

Unieuro Singles Day 2022: la selezione delle migliori offerte al 22% di sconto

Le categorie di prodotto coinvolte nell'iniziativa promozionale sono molteplici tra cui smartphone, tablet, notebook elettrodomestici e tanto altro. I brand più rappresentati sono senza dubbio Xiaomi, Apple, Samsung, LG e non solo con sconti che, ricordiamo, raggiungono e spesso superano il 22%.

Unieuro Singles Day 2022 – Regolamento

Lo sconto del 22% per i prodotti su Unieuro è relativo al solo store online, fino alle 23:59 dell'11 novembre 2022. La spesa minima per poter usufruire della promozione è di 299€. Inoltre vi segnaliamo che le promo sono valide solo sui prodotti con consegna a domicilio, ad esclusione di preordini e volantino, Dyson (V15 e V12), Apple iPhone, AirPods e Watch e le console da gaming.

Per tutte le altre informazioni e soprattutto per scoprire articoli in promozione, vi lasciamo il link alla pagina principale dell'evento. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Ed ora vi lasciamo una selezione di prodotti in offerte, divisi per categoria: ecco alcune occasioni ghiotte per risparmiare!

Smartphone & Tablet

Smartwatch

TV

Notebook

Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Singles Day per scoprire tutte le promo disponibili, brand e store che partecipano all'iniziativa!

