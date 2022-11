Samsung dà il via al Singles Day: nuovo coupon -22% e una valanga di offerte!

Il giorno del Singles Day 11.11 è finalmente arrivato e ciò vuol dire solo una cosa: una valanga di sconti sul meglio della tecnologia Samsung! Lo store ufficiale ha dato il via alle danze con tante offerte ed un nuovo coupon che punta a massimizzare il risparmio: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa!

Arriva il Singles Day 11.11 di Samsung: -22% di sconto con il nuovo coupon!

Nelle scorse ore Samsung ha già cominciato a festeggiare il Black Friday, con tutta una serie di sconti. Il meglio della telefonia del brand viene proposto a prezzi ribassati (fino al 20% in meno) ed ora arriva un nuovo codice sconto da sfruttare in occasione della festa dei single. Il coupon Singles Day 11.11 permette di ottenere uno sconto del 22% su elettrodomestici, TV e prodotti di informatica presenti nello store ufficiale di Samsung!

Per risparmiare non dovete far altro che inserire il codice SINGLE22 all'interno dell'apposito campo, prima di procedere con il pagamento. Vi segnaliamo che il coupon non è valido per gli smartphone Samsung dato che questi sono già disponibili in promo.

Il Singles Day 11.11 dello store Samsung è già cominciato: la promozione durerà fino alle ore 23:59 della giornata di oggi (11 novembre). Non perdete l'occasione di risparmiare grazie a questo nuovo codice! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Singles Day per scoprire tutte le promo disponibili, brand e store che partecipano all'iniziativa!

