MediaTek presenta Kompanio 520 e 528, i nuovi chipset per i Chromebook entry-level

MediaTek ha presentato Kompanio 520 e 528, i suoi nuovi chipset per Chromebook entry-level che promettono di fornire un'esperienza di elaborazione più veloce e affidabile. In questo modo, sarà possibile navigare, giocare in cloud, intrattenersi con contenuti in streaming e utilizzare le app di Google Play per tutto il giorno, anche sui laptop più economici.

Tutte le caratteristiche dei nuovi chipset MediaTek Kompanio 520 e 528

Rispetto alla generazione precedente, Kompanio 520 e 528 presentano alcuni aggiornamenti chiave, tra cui una migliore gestione del consumo energetico, prestazioni complessive ottimizzate, più alte capacità di imaging e, cosa probabilmente più interessante, supporto per display migliori.

Entrambi i nuovi chipset di casa MediaTek, infatti, supportano adesso un display FullHD+ e consentono agli utenti di aggiungere uno schermo esterno FullHD, fornendo più del doppio della risoluzione dei chipset della generazione precedente.

Sia Kompanio 520 che Kompanio 528 integrano due core Arm Cortex-A76 all'interno di una CPU octa-core, nonché un motore grafico dual-core aggiornato, per prestazioni fluide e reattive. Mentre il primo può raggiungere una velocità di clock massima di 2 GHz, MediaTek Kompanio 528 può invece raggiungere velocità di clock di 2,2 GHz.

Ogni chipset integra un'unità di elaborazione AI (APU) dual-core che fornisce miglioramenti all'Intelligenza Artificiale, oltre che alla fotocamera AI. A proposito di fotocamera, queste nuove tecnologie consentono ai produttori di realizzare Chromebook con sensori da 32 MP per l'acquisizione di immagini altamente dettagliate. Il tutto verrà poi supportato dal motore di imaging di MediaTek, che garantisce degli ottimi risultati foto/video anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Altre caratteristiche chiave di MediaTek Kompanio 520 e 528 includono:

GPU Arm Mali G52 MC2 2EE

Memoria LPDDR4x con una frequenza massima di 3733 MHz

con una frequenza massima di 3733 MHz Archiviazione eMMC 5.1

HiFi 5 DSP

Supporto display FullHD+ a 60 Hz e per uno schermo secondario esterno FullHD a 60 Hz

Codifica video FullHD a 60 fps

I primi Chromebook con i nuovi chipset verranno lanciati entro la prima metà del prossimo anno. Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento e fatecelo sapere. E se il nostro articolo vi è piaciuto, condividetelo sui social: basta un semplice gesto per supportarci!

