MediaTek annuncia il modem T800 5G: download ad altissima velocità!

MediaTek ha presentato oggi il nuovo modem T800 5G, per connessioni di nuova generazione ad altissima velocità. Questo nuovo modulo, che sarà affiancato ai processori di nuova generazione, può raggiugere una velocità massima in download di 7.9 Gbps.

T800 5G di MediaTek offre velocità impressionanti: ben 7.9 Gbps in download!

Il nuovo modem T800 5G sarà implementato sul chipset flagship Dimensity 9200, offrendo il supporto per sub-6GHz e mmWave sulle reti StandAlone (SA) e Non-StandAlone (NSA).

Realizzato con il processo di produzione a 4 nm, il modem T800 offre un alta efficienza energetica, supportando la tecnologia 5G UltraSave per ottimizzare il consumo energetico e la modalità Dual Stanby per il doppio slot SIM.

Come accennato in precedenza, questo modem può raggiungere una velocità di 7.9 Gbps in download, mentre la velocità di upload raggiungerà i 4.2 Gbps. T800 5G supporta a pieno le specifiche 4GPP Release-16 con l'aggregazione dei carrier 4CC.

Il nuovo modem di MediaTek può essere collegato via PCIe oppure tramite interfaccia USB, offrendo il supporto anche per 3GPP Release-16 5G, FR1 Transceivers, Envelope Tracking (ET) e MLNA (Monolithic Low Noise Amplifier).

MediaTek, tuttavia, sembra essere concentrata a portare i suoi chip anche al di fuori della telefonia mobile. Proprio recentemente, Sony ha annunciato che PSVR2, il casco per la realtà virtuale, sarà alimentato proprio da un chipset dell'azienda taiwanese.

