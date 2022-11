Comet alza il tiro per il Singles Day: sconti oltre il 50% su tantissimi prodotti!

La festa dei single è uno degli eventi più attesi di fine anno: un gustoso antipasto alle follie del Black Friday, un anticipo alle promo per i regali di Natale. Insomma, si tratta dell'ennesima occasione per mettere le mani sul meglio della tecnologia (e non solo) con la massima attenzione al risparmio. E lo store Comet non resta indifferente e sfida i rivali a colpi di offerte per il Singles Day 11.11, con sconti anche oltre il 50%!

Singles Day 11.11 da Comet: tutte le offerte dedicate alla festa dei single!

Nonostante la promo di Comet faccia riferimento a ribassi fino al 50%, in vari casi lo sconto va anche oltre. Nella pagina dedicata all'evento ci sono vari elettrodomestici (anche robot aspirapolvere) proposti a prezzo super e alcuni prodotti toccano anche il 60% di risparmio!

Insomma, è il caso di dare un'occhiata per scoprire tutte le occasioni Singles Day 11.11 targate Comet: ci sono smartphone Samsung (come il Galaxy S22 128 GB a 599€ e il modello A33 5G a 299€) ed Apple (iPhone 13 da 128 GB a 799€), ma anche tablet (iPad 2021 64 GB a 287€), portatili, indossabili, prodotti audio, grandi e piccoli elettrodomestici. Ce solo l'imbarazzo della scelta!

Per conoscere le offerte Comet per la festa dei single non resta che dare uno sguardo alla pagina della promozione: trovate tanti prodotti al 50%, vari anche oltre, con spedizione gratis. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Singles Day per scoprire tutte le promo disponibili, brand e store che partecipano all'iniziativa!

E per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram GizDeals!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il