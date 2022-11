Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: arriva One UI 5.0 e Android 13

Era soltanto questione di tempo prima che l'aggiornamento con One UI 5.0 e Android 13 giungesse anche su Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. I due smartphone pieghevoli erano in fila per ricevere il major update che negli scorsi giorni è arrivato sui top di gamma della serie S22, S21 e S20, ma anche su mid-range quali A53 e A33. Ma non solo smartphone, perché fra i prossimi dispositivi che si aggiorneranno alla quinta edizione della One UI ci saranno anche i tablet serie S8 e S7.

L'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 arriva su Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4

Delle tante novità introdotte con la One UI 5.0, quelle principali riguardano novità estetiche e per la personalizzazione dell'interfaccia grafica, ma anche nuove gesture in multitasking, riconoscimento del testo nelle immagini, nuove opzioni per fotocamera ed editor foto e video, migliorie per Bixby e Routine e altro ancora. Volete scoprire tutte le novità? Allora vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Al contrario degli altri modelli succitati, il roll-out dell'aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 per Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 è partito negli Stati Uniti. Tuttavia, immaginiamo che non dovrebbe volerci molto per il suo arrivo anche in Europa, Italia compresa: potete controllare se sia arrivato andando in Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

