La smart tv Xiaomi 4K da 55″ scende a 266€: occasione Singles Day!

Se state pensando ad una nuova smart TV, magari di dimensioni non eccessive, vi segnaliamo che il modello Xiaomi Mi Smart TV P1 da 55″ (DVB-T2) è in offerta ad un prezzo super!

Aggiornamento 11/11: la Mi Smart TV P1 da 55″ (DVB-T2) scende ad un prezzo top con questa nuova offerta da Monclick. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi Smart TV P1 55″ al miglior prezzo di sempre da Unieuro

Prima di passare all'offerta è bene fare una breve panoramica della Xiaomi Mi Smart TV P1 da 55″: si tratta di una soluzione con cornici super ottimizzate ed un ampio pannello 4K (3840 x 2160 pixel) a 60 Hz, con angolo di visione a 178° e ovviamente il supporto a Google Assistant (si tratta di un terminale con Android TV).

Per l'audio troviamo una configurazione a doppio speaker da 5W con supporto Dolby Audio e DTS-HD. Completano il quadro BT 5.0, Wi-Fi Dual Band, 3 HDMI, 2 USB 2.0, DVB-T2/C, DVB-S2, mini-jack da 3.5 mm, un ingresso AV e la porta LAN.

Xiaomi Mi Smart TV P1 da 55″ scende al minimo storico da Monclick, in occasione del Singles Day 11.11: un'offerta irripetibile ed una cifra top per portarsi a casa un televisore in 4K. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad Unieuro, MediaWorld, eBay ed altri store, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

