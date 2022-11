MediaTek batte Qualcomm: è suo il SoC dentro PlayStation VR 2

Non solo smartphone e Dimensity 9200: nel futuro di MediaTek c'è anche la realtà virtuale, in sinergia con il prossimo PlayStation VR 2. La nuova versione next-gen del visore VR di Sony è stato annunciato ufficialmente, e in occasione dell'evento Executive Summit sono stati dati nuovi dettagli. Se si torna indietro al primo PlayStation VR, al suo interno era inserito un chip Marvell; per quanto riguarda Qualcomm, invece, sono suoi i chip all'interno dei visori Meta e PICO. Quello di MediaTek è quindi un traguardo importante, essendo la prima volta che un suo SoC viene implementato all'interno di un visore VR, specialmente quello di Sony che si prospetta attirerà molta attenzione (e vendite).

Sony inizia a collaborare con MediaTek per la produzione di PlayStation VR 2

Non sono s tati dati ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche del SoC MediaTek, che probabilmente scopriremo da qui a febbraio 2023, cioè quando sarà lanciato ufficialmente PlayStation VR 2 sul mercato. Non sarà un visore per molti, sia perché dovrà essere utilizzato in combo con la spesso introvabile PlayStation 5, sia per il costo di 549,99$ rispetto ai 199,99$ chiesti per il modello precedente.

Anche se non conosciamo come sarà il SoC MediaTek, sappiamo le specifiche principali del Sony PlayStation VR 2, a partire dagli schermi 4K HDR OLED da 4.000 x 2.040 pixel con campo visivo di 110° e refresh rate fino a 120 Hz. Ci sono quattro fotocamere See-through View per orientarsi nel mondo reale, tracciamento degli occhi con sensore a infrarossi, tracciamento spaziale dei controller PS VR2 Sense con feedback aptico e trigger adattivi e audio 3D.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il