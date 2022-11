Amazon sfida Unieuro, MediaWorld e tutti gli altri per il Singles Day: altro che Black Friday!

Abbiamo parlato in molteplici occasioni della festa dei single, un evento squisitamente orientale divenuto celebra anche in occidente. Si tratta di un momento di preparazione al Black Friday, ma non fatevi ingannare: non mancano, infatti, minimi assoluti e ribassi top. E mentre tutti festeggiano, Amazon non ha annunciato un evento per il Singles Day 11.11, ma nonostante ciò le offerte non mancano di certo!

Amazon non festeggia il Single Day 11.11 ma in realtà sta arrivando una pioggia di offerte

Gli store che hanno dato il via alle promozioni per l'11.11 ormai non si contano più: non solo le principali catene di elettronica (come MediaWorld ed Unieuro) ma anche brand (ad esempio Samsung). Le occasioni impazzato ma da parte di Amazon non è arrivato nessun evento per il Singles Day 11.11… ma sarà davvero così?

In realtà la risposta dell'e-commerce di Jeff Bezos non si è fatta attendere: in queste ore stiamo assistendo al lancio di tantissimi ribassi e prodotti in offerta, anche al minimo storico. Una chiara risposta agli sconti dei vari store online!

Se volete scoprire tutte le occasioni targate Amazon iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Intanto eccovi una selezione di offerte direttamente dall'e-commerce più amato: si tratta di promo decisamente ghiotte, che potrebbero terminare in qualsiasi momento!

Date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al Singles Day per scoprire tutte le promo disponibili, brand e store che partecipano all'iniziativa!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il