Monclick offre un extra sconto dell’11% su tutto il catalogo per il Singles Day!

Anche Monclick, come tantissimi altri store online, ha lanciato la sua promozione dedicata al Singles Day dell'11 novembre. Per festeggiare questa occasione, il noto shop offre un ulteriore sconto aggiuntivo sulle offerte presenti online.

Tanti sconti su PC, TV ed elettrodomestici grazie al Singles Day di Monclick

Le celebrazioni del giorno dei Single continuano con le offerte proposte oggi da Monclick, celebre store online specializzato nella vendita di tecnologia ed elettrodomestici. Grazie alla nuova promozione attiva da questa mattina potremo guadagnare uno sconto aggiuntivo dell'11% su tutti i prodotti online.

Tra le offerte più importanti segnaliamo il TV QLED Samsung Q80 da 50″ che ottiene uno sconto del 43% e scende al super prezzo di 679.90€, invece dei canoni 1199€. Stesso discorso per la lavatrice AEG Serie 9000 che, ottenendo il medesimo sconto, arriva a 849,90€.

Se invece siete amanti dei videogiochi, Monclick propone in offerta il nuovo FIFA 23 in bundle con DualSense per PlayStation 5 al prezzo di 99,99€ invece di 119,99€.

Le offerte disponibili sono davvero tante, vi consigliamo quindi di visitare la pagina della promozione qui sotto per scoprire quale prodotto è più adatto alle vostre esigenze. Bisogna segnalare, tuttavia, che lo sconto del Singles Day non può essere applicato su altre promozioni in corso e sui prodotti Apple.

Vi ricordiamo che oggi 11 novembre sono attive tantissime promozioni su altrettanti store online che festeggiano il Singles Day. Per non perdervene neanche una vi raccomandiamo di visitare la nostra pagina dedicata a tutte le offerte!

