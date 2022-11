Bezior M1 è la bici elettrica del Singles Day: ora al miglior prezzo di sempre!

Il mercato ciclistico negli ultimi tempi è cresciuto in maniera esponenziale, soprattutto grazie alla componente elettrica. Sempre più modelli accattivanti arrivano in commercio e tra questi troviamo Bezior M1, una soluzione evergreen che torna in offerta su Geekbuying al minimo storico con codice sconto e spedizione dall'Europa!

Codice sconto Bezior M1: come risparmiare sulla bici elettrica in offerta

Bezior M2

La bici elettrica Bezion M1 si avvale di una struttura da mountain bike, con un design allungato e ruote con una raggiera ampia e pneumatici rinforzati. Passando alle specifiche tecniche, abbiamo un motore da 250W, che riesce a raggiungere tranquillamente i 25 km/h, una batteria da 48V 12.5 Ah, 5 modalità di trasmissione SHIMANO, un display 5″ per monitorare la pedalata, un faretto, freno a disco meccanico e certificazione IP54.

Bezior M1

Trovate la bici elettrica Bezior M1 al miglior prezzo di sempre, grazie al nuovo codice sconto di GeekBuying in occasione del Singles Day: per ottenere il prezzo indicato è necessario pagare con PayPal. Infine vi segnaliamo che è presente anche la spedizione gratis, direttamente dai magazzini europei dello store.

