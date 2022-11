Oggi non parliamo di tecnologia nel modo in cui siamo abituati. Non parliamo di dispositivi smart, non parliamo di brand particolarmente conosciuti dalle masse e non parliamo di computer o software. Parleremo però di una categoria di prodotti che, in effetti, è stata progettata per produrre tutto ciò che anima (anche) la tecnologia con cui abbiamo a che fare quotidianamente: le pale eoliche da casa.

Eh già, perché nonostante non nascano da un concetto nuovo (anzi, il primo uso documentato di una ruota a vento risale al I secolo da parte dei greci) la recente domanda di energie pulite e rinnovabili negli ultimi tempi ha portato nuova vita alla popolarità delle turbine eoliche e dei pannelli solari, al punto tale da spingere alcune aziende a produrre dei modelli adatti praticamente a tutti, e che possono essere montati anche da chi di questo argomento non ne sa niente.

Insomma, che si installino su una barca, su un camper, o anche sul tetto o sul balcone di casa, questi particolari generatori di elettricità sono la versione miniaturizzata di quelle enormi strutture che si vedono nei parchi eolici. Ma non tutte sono uguali, sia in termini di rendimento che in termini di facilità di montaggio.

E per questo, quando Vevor ci ha proposto di provare due delle sue pale eoliche da casa la mia curiosità si è subito accesa ed ho iniziato a pormi tante domande: riuscirò a montarle da solo? Quanta energia producono? Possono essere montate anche su un balcone?

A queste e ad altre domande proverò a dare risposta in questa recensione: oggi parliamo dei generatori elolici Vevor da 400w e da 600w, due modelli facili nell'installazione e venduti ad un prezzo più che accessibile.

Recensione pale eoliche da balcone Vevor da 400w e da 600w

Kit generatore eolico a pale Vevor da 400w

Iniziamo con il generatore eolico più piccolo dei due che abbiamo ricevuto in prova. Parliamo del modello da 400w, che cambia da quello più potente nella struttura ed in un particolare relativo al montaggio che è bene prendere in considerazione prima dell'acquisto.

Così come il modello da 600w, anche il kit pale eoliche da casa Vevor da 400w genera energia elettrica a 12V, quindi sì, qualora si avesse la necessità di sfruttarne l'energia prodotta con prodotti ad uso domestico comuni che lavorano a 220v, sarà necessario un inverter.

In realtà però, io ho risolto il problema collegando le pale eoliche ad un BlitzWolf® BW-PG7, un accumulatore di energia che si può ricaricare anche a 12v ed integra un inverter ed una presa di tipo tradizionale a 220v. Ma andiamo con ordine.

Caratteristiche e materiali

Le pale eoliche da casa Vevor da 400w ha un aspetto molto simile a quello delle pale eoliche che ormai siamo abituati a vedere. Le lame sono tre e sono realizzate in fibra di nylon, mentre la coda è in acciaio inossidabile. Tutta la struttura poi si appoggia su un mozzo in acciaio con il quale bisognerà fissare il dispositivo ad un palo, non incluso nella confezione.

Al suo interno il generatore eolico Vevor da 400w integra un motore sincrono a magneti permanenti, con il quale è in grado di generare energia elettrica trifase: come vedremo, a differenza del modello da 600w, questo generatore eolico dovrà essere collegato ad un regolatore di carica MPPT tramite 3 cavi, ma a questo ci arriviamo.

Il cuscinetto è piuttosto leggero, il che permette al generatore di girare sull'asse verticale a 360°, in maniera da seguire la direzione del vento in modo piuttosto efficace e, tutto sommato, anche il cuscinetto che permette la rotazione alle pale è piuttosto sensibile: a casa ho una stazione meteorologica di Netatmo (qui la recensione) con la quale posso controllare anche direzione e velocità del vento, e che mi ha permesso di constatare che le pale iniziano a girare con una velocità media di 2/3 metri al secondo.

Montaggio

Nonostante sia piuttosto semplice da montare, il processo per assemblare le pale eoliche da casa Vevor da 400w è leggermente più macchinoso di quello necessario per il modello da 600w. E non perché bisognerà fissare tutte e tre le pale, ma perché questo modello utilizza un regolatore di carica esterno, che esce in confezione, ma che necessiterà l'acquisto di una matassa di cavo. Per montare entrambe le pale io ho acquistato una matassa da 25 metri di cavo 3×2.5, una lunghezza più che sufficiente per le mie necessità, che bisognerà innanzitutto collegare ai tre, cortissimi, cavi che escono nella parte inferiore del kit eolico.

È poi necessario acquistare un palo, che non esce in confezione: il diametro deve essere di circa 6 cm e deve essere vuoto all'interno. Per semplificarmi la vita, io ho acquistato due pali per i lampioni da giardino che, fortunatamente, sono proprio del diametro necessario al fissaggio di entrambe le pale. Qui però bisogna fare molta attenzione alla lunghezza dei pali stessi: personalmente ho preso dei pali da 2 metri per via della struttura di una tenda che ho in balcone, ma per far sì che una turbina eolica dia il meglio di sé sarebbero meglio altezze superiori.

Ad ogni modo, una volta collegati i cavi alla pala, fatti passare all'interno del palo verticale e fissato il dispositivo all'estremità superiore, bisognerà quindi collegare il controller di ricarica MPPT che esce in confezione. In sostanza dal controller escono 5 cavi, di cui tre sono di colore blu e poi 2 sono i tipici nero e rosso. Lo schema è semplice: i tre cavi blu andranno connessi ai cavi collegati al generatore eolico, mentre i cavi rosso e nero andranno direttamente alla batteria.

A questo punto le opzioni per accumulare energia sono due: utilizzare un dispositivo simile a quello che ho deciso di collegare io (prodotti che sono sì molto versatili, ma hanno un prezzo piuttosto alto e richiedono l'acquisto di un adattatore femmina per accendisigari), oppure collegare il controller ad una tipica batteria al piombo, che costa molto meno ma che effettivamente è meno versatile.

E questo è quanto, come avrete capito il processo di installazione è molto semplice, purché però si abbia già acquistato tutto il necessario. Ricapitolando, ecco cosa ho dovuto acquistare per montare le pale eoliche da casa Vevor da 400w sul mio balcone:

Palo vuoto da almeno 2 metri e da 6 cm di diametro;

matassa di cavo 3×2.5;

batteria al piombo oppure accumulatore con inverter integrato.

Efficienza

Quando si parla di eolico, l'efficienza è uno di quei fattori che dipende tantissimo dalla zona in cui si andranno a montare i generatori. Il generatore eolico Vevor da 400w integra un generatore piuttosto efficiente, che.è acompagnato da una turbina che effettivamente richiede poco vento per avviarsi. Potendo regolare automaticamente la direzione sull'asse verticale è poi molto più semplice catturare il vento, ma è bene tenere sempre presente una cosa con questo tipo di dispositivi: il flusso di energia generata non è mai costante nel tempo, e voltaggio ed amperaggio dipendono dalla velocità del vento.

Per questo è molto importante che si utilizzi sempre un regolatore di carica, in modo da evitare di far danni alla batteria a cui è collegata la pala eolica, ed in questo caso è un ottima cosa che Vevor lo abbia incluso in confezione.

Ad ogni modo, arrivo subito al punto: per far sì che le pale eoliche da casa Vevor da 400w producano il massimo dell'energia che è in grado di generare la turbina, è necessario che il vento sia di almeno 15 metri al secondo, meglio ancora 20 metri al secondo.

Nella zona in cui abito non ho di certo questi problemi, data l'enorme quantità di vento che quotidianamente circola, ma prima di acquistare un prodotto del genere è bene considerare questo fattore, altrimenti si rimarrebbe delusi.

Testandolo in diverse condizioni metereologiche, ho rilevato che a pieno regime (con un vento di circa 25 metri al secondo) le pale eoliche da casa Vevor da 400w sono in grado di generare circa 25 ampere di energia, quindi il calcolo è semplice: moltiplicando l'amperaggio per il voltaggio, si arriva al risultato che la potenza nominale con un vento a circa 25 metri al secondo è di 300w.

Ed è un risultato niente male date le dimensioni compatte di questo generatore eolico che, però, va sempre considerato come non costante nel tempo perché dipende esclusivamente dalla quantità di vento disponibile: in soldoni, potrebbero capitare momenti in cui il generatore eolico non è proprio in funzione, oppure altri in cui ruoteranno le pale ma non ad una velocità sufficiente a generare energia in grado di ricaricare una batteria.

Kit generatore eolico verticale Vevor da 600w

In tutta sostanza, le differenze tra il modello da 400w e quello da 600w non sono tantissime: cambia la struttura, che nel modello più potente è a rotazione verticale, e viene eliminata la necessità di montare esternamente un regolatore di carica che, nelle pale eoliche da casa Vevor da 600w è già integrato.

Caratteristiche e materiali

Le pale eoliche da casa Vevor da 600w esteticamente sono molto diverse da quello che abbiamo visto in precedenza. Le lame sono cinque e sono realizzate in fibra di nylon, ma non ha alcuna coda per un motivo molto semplice: si tratta di una turbina eolica verticale, le cui pale ruotano in maniera complanare all'asse di fissaggio. Anche in questo caso la struttura si appoggia su un mozzo in acciaio con il quale bisognerà fissare il dispositivo ad un palo, non incluso nella confezione e dello stesso diametro di quello necessario per il modello da 400w.

Cambia totalmente l'interno. Le pale eoliche da casa Vevor da 600w integrano un motore CA PMG a 2 fasi (quindi, in questo caso i cavi necessari sono due e non tre) che, grazie ad un microprocessore, è in grado di fornire una buona efficienza anche quando la coppia di rotazione è bassa ed è in grado di regolare efficacemente la corrente e la tensione.

Non è quindi necessario l'utilizzo di un controller esterno, e tutta la struttura si appoggia su un sistema a doppi cuscinetti che rendono il movimento delle pale molto più fluido rispetto a quello visto nel modello da 400w. In soldoni, data la sua struttura le pale eoliche da casa Vevor da 600w tendono ad iniziare a girare più presto rispetto alla versione meno potente, e le cinque pale sono in grado di catturare il vento in maniera più efficace.

Nei miei test ho constatato che le pale iniziano a girare con una velocità del vento di circa 2 metri al secondo, e questo è possibile anche grazie alle dimensioni del dispositivo: il diametro è di 90 cm mentre l'altezza è di 60 cm.

Montaggio

Non mi dilungherò molto per quanto riguarda il montaggio del generatore eolico Vevor da 600w perché, come avrete ormai capito, la procedura è praticamente identica a quella necessaria per il modello di cui abbiamo parlato precedentemente. Serve lo stesso palo su cui fissarlo e continua ad essere necessario l'acquisto di una batteria al piombo o di un accumulatore con inverter integrato. Cambia però il cavo necessario: visto che questo modello integra un regolatore di carica ed esce già a 2 fasi, non sarà necessario l'acquisto di un cavo 3×2.5, bensì di un 2×2.5.

Il montaggio diventa quindi semplicissimo: una volta collegati i cavi alla pala, fatti passare all'interno del palo verticale e fissato il dispositivo all'estremità superiore, si potrà collegare le pale eoliche da casa Vevor da 600w direttamente alla batteria o all'accumulatore che si è deciso di utilizzare. Niente di più semplice.

Ricapitolando, ecco cosa si dovrà acquistare per montare il generatore eolico Vevor da 600w:

Palo vuoto da almeno 2 metri e da 6 cm di diametro;

matassa di cavo 2×2.5;

batteria al piombo oppure accumulatore con inverter integrato.

Efficienza

Con questo modello, l'efficienza aumenta rispetto a quello da 400w. E non solo per la potenza della turbina che è palesemente maggiore, ma soprattutto grazie alla forma della struttura. È questo il più grande punto a favore di questo modello perché, come vi ho già spiegato, eliminando la necessità di dover ruotare innanzitutto la propria struttura in base alla direzione del vento, per poi far ruotare le pale, con le pale eoliche da casa Vevor da 600w la produzione dell'energia elettrica inizia prima.

Per far sì che il generatore eolico Vevor da 600w produca il massimo dell'energia, è necessario che il vento sia di almeno 12 metri al secondo, meglio ancora 20 metri al secondo, noterete quindi come il connubio tra forma e turbina più potente, rendano “più sensibile al vento” questo modello rispetto a quello da 400w.

Dai miei test, ho rilevato che a pieno regime (con un vento di circa 17 metri al secondo) le pale eoliche da casa Vevor da 600w è in grado di generare circa 40 ampere di energia. E facendo il solido calcolo ampere x voltaggio, il risultato è questo: la potenza nominale con un vento a circa 20 metri al secondo è di circa 500w.

Anche qui però, come in qualsiasi generatore eolico, questi valori vanno sempre considerati come ottimali, e varieranno in base alla velocità istantanea del vento e alla continuità del flusso d'aria necessario per iniziare a far ruotare le pale.

Quindi, a scarso di equivoci, mi ripeto: capiteranno sicuramente momenti in cui il generatore non sarà in funzione, oppure in cui le pale ruoteranno ma non alla velocità necessaria per poter caricare una batteria. Insomma, tutto dipende dalle condizioni meteorologiche e dalla ventosità della zona in cui si andranno a montare questi dispositivi.

Prezzo di vendita e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale delle pale eoliche da casa Vevor da 400w è di 149,99 euro, mentre quello delle pale eoliche da casa Vevor da 600w è di 176,99 euro. Tramite i box che troverete in basso però, potrete acquistare entrambi i modelli in sconto grazie a due coupon dedicati: il modello da 400w vi costerà 135,99 euro, mentre quello da 600w vi costerà 168,99 euro. Sul generatore eolico Vevor da 600w inoltre, il brand ha dato il via ad una flash sale con la quale il 24 novembre si potrebbe ottenere il 50% di sconto.

Ora, la domanda che vi starete facendo è questa: vale la pena acquistare questi generatori eolici? Tutto dipende da quello che ci si vuole fare. Si tratta di prodotti perfetti per barche e camper, in grado di dare una buona autonomia energetica soprattutto in zone molto ventilate, che però nella mia esperienza ho capito potrebbero essere di aiuto anche in casa, purché si abbia un balcone ventilato sufficientemente.

Nel modo in cui io ho montato i generatori, riesco a caricare un accumulatore da 60000 mAh con il quale poi posso alimentare tutti i miei dispositivi mobili o, addirittura un MacBook Pro per qualche ora. Certo, si tratta di prodotti off-grid che non rendono la casa indipendente dal punto di vista energetico, ma possono offrire un buon supporto per l'alimentazione di tutti quei prodotti non particolarmente energivori che, sommati l'un con l'altro, hanno comunque una buona incidenza nella bolletta dell'energia elettrica.





