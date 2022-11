Arrivano le offerte Cubot per il Singles Day: fino all’80% di sconto!

Dopo averci deliziato con due budget phone super ed un mini rugged di tutto rispetto è arrivato il momento di puntare al massimo risparmio, in attesa di uno degli eventi più importanti dell'anno. Il venerdì nero si avvicina, ma il Singles Day 11.11 di Cubot non è da meno: gli ultimi modelli lanciati dalla casa cinese sono già in offerta, insieme ad alcuni dispositivi intramontabili, tra rugged phone e dispositivi eleganti ed accessibili!

Singles Day 11.11 Cubot: rugged e mini smartphone in offerta!

In occasione del Singles Day 11.11, Cubot ha dato il via ad una serie di sconti sul meglio dei sui dispositivi, direttamente tramite lo store AliExpress ufficiale. Le offerte partono da meno di 50€ e su alcuni modelli abbiamo un risparmio fino all'80%: se puntate ad un budget phone, ad un modello mini oppure ad un rugged ultra-resistente, allora questo è il momento giusto!

Chi cerca uno smartphone compatto può puntare alla serie Mini: si tratta di telefoni pensati per la massima maneggevolezza, dedicati ai nostalgici dei 4″. Cubot Pocket 3 viene proposto a 119€; si tratta di un mini telefono con uno schermo da 4.5″ ed un chipset Helio G85 (4/64 GB). Non manca l'NFC mentre il software è basato su Android 12.

KingKong Mini 3 è l'ultimo rugged compatto del brand: è dotato di un corpo robusto ed uno schermo da 4.5″ QHD+, con Helio G85 e 6/128 GB di memorie, tutto in sconto a 131€. Puntate ad un dispositivo ancora più economico? Cubot J10 è il mini phone dal prezzo più basso: solo 47€!

Un'altra serie importante della casa cinese è quella dei rugged phone (questa volta di dimensioni normali). Chi vuole la massima resistenza può fare affidamento su Cubot KingKong 7, il rugged da 6.36″ Full HD+ con una tripla camera da 64 MP, batteria da 5.000 mAh e memorie da 8/128 GB. Il prezzo scende a 163€, in occasione del Singles Day.

Si scende ancora di prezzo con KingKong 6 (4/64 GB, schermo da 6.088″, NFC e batteria da 5.000 mAh) e con KingKong 5 (48 MP, 4/42 GB, 5.000 mAh), rispettivamente in sconto a 119€ e 115€.

Ovviamente Cubot non è solo mini dispositivi e rugged: ci sono anche tanti smartphone “classici” ma dal prezzo super abbordabile. Cubot P50 (6/128 GB, 4.200 mAh) è uno dei modelli più recenti ed ora è in sconto a 127€; è in buona compagnia dato che anche Note 30 (4/64 GB, 20 MP, 4.000 mAh e Android 12) è disponibile a prezzo scontato, ossia 89€.

La nostra panoramica si conclude con P60, un dispositivo proposto a prezzo top (112€) ed equipaggiato con un chipset octa-core, schermo da 6.5″, 6/128 GB, 5.000 mAh di batteria e Android 12.

Volete scoprire tutti gli smartphone Cubot in offerta per il Singles Day 11.11? Allora date un'occhiata anche alla pagina dello store ufficiale su AliExpress!

Contenuto realizzato in collaborazione con Cubot.

