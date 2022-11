Huawei Watch GT 3 SE ufficiale in Italia: in regalo una bilancia smart e 3 mesi di Huawei Health+

Huawei allarga la sua gamma smartwatch della serie GT 3 con un nuovo ed interessante modello. Infatti, arriva in Italia Huawei Watch GT 3 SE, nuovo indossabile che riprende le trame del modello standard ma con un prezzo più basso e competitivo ma soprattutto un target totalmente mirato allo sport.

Huawei Watch GT 3 SE: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design del Watch GT 3 SE è molto simile sia al GT 3 standard che al GT Runner, con la differenza che la ghiera dell’orologio ha i minuti più in risalto rispetto agli altri due modelli, avendo però sempre un’ampiezza di 46 mm. Ed anche il display resta un pannello AMOLED da 1.43″, quindi di buona qualità. Il cinturino è invece di silicone semplice e non di fluoroelastomero come il GT 3. Non manca la protezione ad acqua e polvere.

Caratteristiche tecniche

Passando alle caratteristiche del nuovo smartwatch Huawei, abbiamo una batteria che permette di arrivare a 14 giorni con uso standard e fino a 7 giorni di uso stress. Presenti inoltre il GPS per monitorare la corsa ed il monitoraggio per oltre 100 attività sportive.

Tra l’altro, non manca la funzione di chiamate Bluetooth, ormai fondamentale, così come tutte le combinazioni sportive tra l’applicazione Huawei Health e le varie app come Strava o Adidas Runtastic. Inoltre, per i paesi supportati, è presente anche l’assistente vocale Celia. Quanto alla salute, non manca il monitoraggio della salute h 24.

Huawei Watch GT 3 SE – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Watch GT 3 SE arriva in Italia ad un prezzo di 179.90€. Dal 2 al 17 novembre si potrà ricevere in omaggio anche una bilancia Huawei Scale 3 e 3 mesi di abbonamento al servizio Huawei Health+ per ottenere informazioni intelligenti sulle proprie attività, sull’alimentazione ed il proprio benessere.

