Xiaomi Smart TV P1 da 32″ a 126€ su eBay: occasione super!

Se state pensando ad un nuovo televisore ma puntate al risparmio, allora Xiaomi ha la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo di una smart TV completa di Android, con l'assistente Google ed un design elegante, proposta ad un prezzo super: Xiaomi P1 da 32″ è imperdibile su eBay!

La smart TV Xiaomi P1 è una soluzione economica, per tutte le tasche, ma diventa ancora più accessibile grazie al nuovo coupon eBay del mese di novembre. Basterà inserire il codice sconto REGALI22 ed il prezzo scenderà a soli 126.6€: un'occasione super per mettere le mani su un televisore intelligente targato Xiaomi!

Si tratta di un modello da 32″ con risoluzione HD, bordi sottili, Android TV e Google Assistant integrato; il telecomando è dotato di pulsanti per richiamare Netflix e Prime Video e ci sono anche i controlli vocali.

Se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

