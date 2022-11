Xiaomi lancia l’app per testare la fluidità dei giochi

Così come tanti altri produttori, anche Xiaomi ha puntato molto sul mondo del gaming su smartphone, arrivando addirittura a finanziare la creazione del sub-brand dedicato Black Shark. Ma anche rimanendo nell'ambito degli smartphone Xiaomi, nel tempo la MIUI si è via via arricchita di funzionalità dedicate ai videogiocatori. Basti vedere la suite Game Turbo, al cui interno sono presenti numerose funzionalità per ampliare e migliorare le feature che gravitano attorno all'utilizzo in fase di gioco.

Xiaomi Kite è la nuova app dedicata a misurare gli FPS in fase gaming

A questi strumenti si aggiunge adesso Xiaomi Kite, una nuova app gratuita lanciata ufficialmente dall'azienda il cui scopo è quello di misurare la fluidità del proprio smartphone durante le sessioni videoludiche. Una funzione già presente all'interno della MIUI ma nascosta ai più, e che vediamo ampliata nelle sue potenzialità. Oltre a misurare il frame rate sotto forma di FPS (frame per second), l'app Kite è in grado di misurare anche le frequenze della CPU e il consumo di batteria, avendo così una panoramica su prestazioni e consumi energetici.

Xiaomi assicura che l'app è stata studiata affinché non impatti sulle performance, con un'ottimizzazione termica di livello professionale, al punto da poter essere utilizzato in background 24/7. In alcuni test, viene fatto presente che utilizzarla per 40 minuti mentre si gioca equivale a un consumo di 15 mA.

È interessante notare che la piattaforma è libera per l'intero ecosistema Android, potendo quindi essere utilizzata su qualsiasi smartphone, anche non targato Xiaomi; tuttavia, non è compatibile con iOS e alcuni dispositivi Android potrebbero avere CPU non ancora compatibili col servizio. Inoltre, per il momento sembra che sia ufficialmente disponibile solo in Cina e potrebbe non funzionare correttamente in occidente, ma se foste interessati, potete testarlo dal link di seguito; se non vi si aprisse, provate da un altro browser, personalmente non mi funziona su Chrome ma su Edge sì.

Visita il sito ufficiale di Xiaomi Kite

