Vuoi ricevere in regalo il nuovo tablet Redmi Pad? Scopri come fare!

Con l'evento di lancio della nuova serie top di Xiaomi sono partite anche le prime promozioni dedicate. La più interessante è quella che riguarda il tablet Redmi Pad: il nuovo dispositivo del brand viene proposto in regalo con il top di gamma Xiaomi 12T Pro. Il bundle definitivo per tutti gli appassionati della compagnia cinese!

Con Xiaomi 12T Pro ricevi Redmi Pad gratis: tutti i dettagli della promozione

Il nuovo super top di gamma targato Xiaomi è finalmente arrivato e ovviamente non poteva mancare un'iniziativa per rendere il tutto ancora più goloso. Acquistando Xiaomi 12T Pro riceverai in regalo il tablet Redmi Pad, altro terminale fresco di lancio.

Per beneficiare della promozione non devi far altro che acquistare il top di gamma tramite il sito ufficiale nella versione da 8/256 GB, al prezzo di 849.9€. Dopo l'acquisto basterà effettuare la registrazione tramite il form presente in questa pagina, inserendo dati e documentazione richiesta. Il tablet Redmi Pad (4/128 GB) arriverà direttamente a casa tua: in basso trovi il link all'acquisto dal portale mi.com.

Ricapitolando, basta acquistare Xiaomi 12T Pro da 8/256 GB tramite lo store ufficiale per ricevere gratis il tablet di Redmi. Per maggiori informazioni, ecco il regolamento completo: l'iniziativa è valida anche tramite altri punti vendita (come MediaWorld, ad esempio) e durerà fino al 21 ottobre.

