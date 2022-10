Xiaomi Pad 5 vs Redmi Pad: quali sono le differenze

Dopo Xiaomi Pad 5 e la volontà di riportare in auge la categoria dei tablet da parte di Xiaomi, adesso abbiamo anche Redmi Pad. Il sub-brand della compagnia cinese ha deciso di dire la propria anche nel mercato dei tablet, proponendosi come modello più economico. Per fugare qualsiasi dubbio, vi proponiamo un confronto fra specifiche, design e prezzo di questi due dispositivi così simili ma anche differenti.

Xiaomi Pad 5 vs Redmi Pad: tutte le differenze

Design e stile

Al contrario degli smartphone, quando si parla di tablet, come nel caso di Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad, non ci si sofferma tanto sull'aspetto estetico quanto su quello ergonomico. Nel caso di Xiaomi, abbiamo un display più grande in 16:10, quindi la scocca è leggermente più grande e pesante ma anche più sottile di quello Redmi.

Per quanto riguarda le colorazioni, Xiaomi Pad 5 è disponibile nelle tinte Cosmic Gray e Pearl White, mentre Redmi Pad in quelle Graphite Gray, Moonlight Silver e la più “stravagante” Mint Green.

Specifiche a confronto

Di seguito trovate un confronto tra le specifiche di Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad, con tutte le caratteristiche del duo di tablet nelle versioni disponibili in Italia.

Xiaomi Pad 5 Redmi Pad Dimensioni 254,69 x 166,25 x 6,85 mm

511 grammi 250,38 x 157,98 x 7,05 mm

445 grammi Display IPS LCD 10-bit

11″ WQHD+ (2.560 x 1.600 pixel)

275 PPI

16:10

Refresh rate a 120 Hz

Campionamento del tocco a 240 Hz

HDR10 e Dolby Vision

Supporto Smart Pen IPS LCD 10-bit

10,61″ 2K (2.000 x 1.200 pixel)

220 PPI

5:3

Refresh rate a 90 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 860

7 nm TSMC MediaTek Helio G99

6 nm TSMC CPU 1 x 2,96 GHz Kryo 485 Gold & 3 x 2,42 GHz Kryo 485 Gold + 4 x 1,78 GHz Kryo 485 Silver 2 x 2,2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2,0 GHz Cortex-A55 GPU Adreno 640 Mali-G57 MC2 RAM 6 GB LPDDR4X 3/4 GB LPDDR4X ROM 128/256 GB UFS 3.1 64/128 GB UFS 2.2 Espandibile No MicroSD Lettore d'impronte No No Fotocamera 13 MP f/2.0 8 MP Selfie 8 MP f/2.0 8 MP Batteria 8.720 mAh 8.000 mAh Ricarica 33W 18W Ricarica wireless No No SIM No No Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 5.0 5.3 NFC No No GPS No No USB Type-C Type-C Speaker 4 speaker stereo Dolby Atmos 4 speaker stereo Dolby Atmos Mini-jack cuffie No No Infrarossi No No Sistema

operativo Android 12

MIUI 13 for Pad Android 12

MIUI 13 for Pad

Xiaomi Pad 5 vs Redmi Pad: prezzo a confronto

Concludiamo parlando di prezzi di vendita, perché Xiaomi Pad 5 è disponibile di listino a 399,90€ per l'unica variante da 6/128 GB, mentre Redmi Pad a 299,90€ per la 3/64 GB e 349,90€ per la 4/128 GB.

