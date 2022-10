Elon Musk ha cambiato idea: vuole comprare Twitter, di nuovo

Assurdo ma vero – del resto, da Elon Musk non ci si poteva aspettare diversamente: il fondatore di Tesla ha cambiato nuovamente idea su Twitter, e vorrebbe adesso procedere con l'acquisizione della piattaforma allo stesso prezzo proposto inizialmente.

Elon Musk ci ripensa, adesso vuole nuovamente comprare Twitter

Facciamo un piccolo ripasso. Nel mese di Aprile, Elon Musk comunicò di voler acquistare Twitter per 44 miliardi di dollari, per poi sospendere l'accordo nel mese di luglio a causa della presenza di bot e account falsi sulla piattaforma, a suo avviso superiori al 5% indicato dal Social.

E così, Twitter decise di portare Elon Musk in un tribunale, per tentare di costringerlo ad onorare l'impegno, sostenendo che la questione dei bot fosse semplicemente un pretesto per uscire da un'operazione che papà Tesla non riteneva più vantaggiosa. Si è anche detto che Musk avrebbe voluto annullare l'accordo a causa della terza guerra mondiale.

Ora, dopo mesi di peripezie e di accuse reciproche – e, soprattutto, dopo varie udienze al tribunale del Delaware – Elon Musk sembra aver improvvisamente cambiato idea e proposto a Twitter di voler procedere con l'offerta avanzata inizialmente, ovvero di acquisire la società per 54.20$ ad azione, per un totale di 44 miliardi di dollari.

Nella lettera depositata presso la SEC, gli avvocati del controverso imprenditore hanno dichiarato che procederanno con l'accordo stipulato ad aprile se la Delaware Chancery Court aggiornerà il processo e tutte le altre operazioni in corso legate alla causa.

Non è ancora chiaro quando l'acquisizione potrebbe effettivamente concludersi. Intanto, gli azionisti di Twitter hanno già votato per approvare l'accordo, ma ora entrambe le parti dovranno attendere la risposta della Chancery Court del Delaware. Secondo alcune fonti, tuttavia, l'accordo potrebbe essere finalizzato entro questo venerdì o il prossimo lunedì al massimo.

