Davvero Elon Musk non vuole più comprare Twitter a causa della terza guerra mondiale?

Continua la serie Elon Musk vs Twitter, in questo nuovo episodio che vede gli avvocati del celebre Social scagliarsi contro alcune affermazioni che il fondatore di Tesla avrebbe avanzato, e che nasconderebbero in realtà i reali motivi per i quali signor Musk avrebbe deciso di annullare l'accordo da oltre quaranta miliardi di dollari che lo avrebbe portato all'acquisizione e alla privatizzazione della piattaforma.

Queste sono i veri motivi per cui Elon Musk non vuole più Twitter, secondo gli avvocati del Social

Prima di iniziare, un piccolo ripasso. Nel mese di Aprile, Elon Musk ha comunicato di voler acquistare Twitter per quarantaquattro miliardi di dollari. L'accordo, però, è stato sospeso qualche settimana dopo a causa della presenza di bot e account falsi piattaforma, che secondo il team di Musk rappresenta una percentuale molto più alta rispetto quella comunicata da Twitter.

Dopo vari battibecchi, le due parti sono finite in tribunale. In questa battaglia, un ruolo apparentemente molto importante lo sta svolgendo Peiter “Mudge” Zatko, ex capo di sicurezza del Social che ha di recente denunciato Twitter per una cattiva gestione della sicurezza informatica e della protezione dei dati, depositando un documento contenente una sezione di circa 11 pagine interamente dedicata al problema dei bot e degli account falsi.

Giungiamo al presente. Gli avvocati di Elon Musk e di Twitter si sono incontrati in tribunale per un'udienza che determinerà se le affermazioni avanzate da Pieter “Mudge” Zatko potranno essere aggiunte al caso legale. Ed è proprio in tale sede che, citando un messaggio risalente al 3 maggio che Elon Musk avrebbe inviato al suo banchiere alla Morgan Stanley, gli avvocati di Twitter avrebbero individuato le reali ragioni per cui Papà Tesla vuole annullare l'accordo.

“Rallentiamo solo qualche giorno… non avrà senso comprare Twitter se siamo diretti verso la terza guerra mondiale“, avrebbe scritto Musk. Secondo gli avvocati della piattaforma, dunque, il fondatore di Tesla vorrebbe annullare l'accordo a causa della terza guerra mondiale. Tutto il resto sarebbe solo un pretesto.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il