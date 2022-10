Redmi Pad ufficiale: il tablet Xiaomi diventa più economico

Dopo aver riportato in auge la sua categoria tablet, Xiaomi ha presentato ufficialmente il nuovo esponente: Redmi Pad, lanciato assieme ai nuovi 12T e 12T Pro. Prosegue così l'opera di espansione da parte di Xiaomi tramite i suoi sub-brand, non più soltanto limitata al mondo degli smartphone. Vediamo quindi quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Redmi Pad ufficiale: tutte le novità del primo tablet del brand

Design e display

Come si presenta, nel design, il tablet di Redmi? Lo stile scelto per questo dispositivo è molto pulito, con bordi squadrati e con uno stile che ricorda gli ultimi smartphone di Xiaomi, con un modulo fotografico rettangolare che ospita l'unico sensore presente. Le colorazioni disponibili sono tre: Graphite Grey, Mint Green e Moonlight Silver, mentre il display LCD IPS è un pannello da 10.61″ 2K con refresh rate a 90 Hz.

Caratteristiche e specifiche tecniche

A muovere Redmi Pad c'è il chipset MediaTek Helio G99 con CPU fino a 2,2 GHz, a cui si vanno ad abbinare 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria espandibile via microSD. Passando alla batteria, abbiamo un modulo da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida 18W con caricabatterie da 22.5W in confezione. La connettività comprende Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2, e il comparto multimediale include quattro speaker stereo Dolby Atmos e fotocamere da 8 e 5 MP; per le videochiamate, la funzione FocusFrame mantiene il soggetto al centro della schermata, grazie al FoV da 105° della selfie camera. Inoltre, il software include la MIUI For Pad, versione della MIUI 13 studiata appositamente per tablet e pieghevoli, fra split-screen, finestre flottanti e multi-windows; l'azienda promette 2 aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Scheda tecnica

Dimensioni di 250,5 x 158,1 x 7,1 mm per 465 grammi di peso

Display IPS LCD da 10,61″ 2K (2.000 x 1.200 pixel) in 5:3 con densità di 220 PPI, refresh rate AdaptiveSync a 90 Hz e luminosità fino a 400 nits

(2.000 x 1.200 pixel) in 5:3 con densità di 220 PPI, refresh rate AdaptiveSync a 90 Hz e luminosità fino a 400 nits SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm

a 6 nm CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G57 MC2

3/4 GB di RAM

di RAM 64/128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite microSD fino a 512 GB

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite fino a 512 GB batteria da 8.000 mAh con ricarica rapida a 18W

con ricarica rapida a connettività Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e USB Type-C

sistema operativo Android 12 con MIUI 13 For Pad

quattro speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos fotocamera posteriore da 8 MP

fotocamera anteriore da 5 MP con FoV da 105°

Redmi Pad – Prezzo e data d'uscita

Redmi Pad è in vendita ufficialmente dal 5 ottobre al prezzo di 299,90€ per la 3/64 GB e 349,90€ pe la 4/128 GB. Per chi lo acquisterà in Early Bird entro le prime 48 ore potrà averlo a 279,90€ su Amazon e nei negozi Xiaomi o a 329,90€ nei negozi Xiaomi e nei principali negozi di elettronica.

