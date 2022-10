Meta pensa di risolvere il problema delle entrate introducendo più pubblicità su Instagram

Presto, potremmo vedere molta più pubblicità su Instagram. Per far fronte ad un forte calo delle entrate, infatti, il social di Mark Zuckerberg starebbe pensando di introdurre gli annunci pubblicitari in più aree dell'app, oltre a lanciare nuovi format per i brand.

La pubblicità di Instagram arriverà in più sezioni dell'app

Questa potrebbe non essere una buona notizia per alcuni utenti che non apprezzano molto gli annunci pubblicitari. Instagram starebbe pensando di incrementare la pubblicità sull'app, introducendo gli annunci in più aree, ma anche diverse tipologie di annunci pubblicitari.

Anzitutto, Meta sperimenterà annunci in Realtà Aumentata sia nel feed che nelle storie di Instagram. I brand potrebbero ricorrere a questa tecnologia per permettere alle persone di vedere, ad esempio, come starebbero determinati mobili nella propria casa o dare un'occhiata più da vicino a un'auto.

In secondo luogo, Instagram starebbe testando un nuovo formato post-loop per i Reels, ovvero degli annunci ignorabili della durata compresa tra quattro e 10 secondi che vengono riprodotti dopo un reel. Oltre ciò, Meta starebbe anche testando annunci sotto forma di carosello nei Reels.

Intanto, ricordiamo che il team di Instagram sta lavorando a tante novità, tra cui una nuova funzione di Note, che permetterebbe di lasciare un breve messaggio ai follower; un filtro anti-nudità, che opererà contro la ricezione di foto di nudo indesiderate; e la super richiesta funzione di repost, che permetterà agli utenti di ripubblicare i post condivisi da altri senza ricorrere ad applicazioni di terze parti.

Oltre ciò, Instagram avrebbe anche iniziato a testare una funzionalità molto simile a BeReal chiamata IG Candid Challenges, una “sfida” che consiste nell'invitare gli utenti ogni giorno, in un momento diverso, a mostrare cosa si sta facendo catturando e condividendo una foto nel giro di 2 minuti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il