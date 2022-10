Si prospetta un 2022 nero per le finanze di Samsung

Nel mondo Android, sono dieci anni che Samsung si riconferma il produttore di smartphone più di successo del settore, con modelli fra i più venduti ogni anno. Nonostante questa posizione di forza, la crisi degli smartphone non sta facendo sconti a nessuno e sta inficiando le vendite passate, attuali e future di questo sfortunato 2022. Nel caso di Samsung, poi, la crisi di mercato non starebbe colpendo solamente la divisione smartphone, ma anche gli altri settori in cui la compagnia sud coreana opera con successo.

Per gli analisti, la crisi tecnologica colpirà ancora una volta le casse di Samsung

Stando alle stime degli analisti del team Refinitiv SmartEstimate, il 2022 si dovrebbe concludere con un crollo dei profitti del -25% per l'intera Samsung Electronics, il primo calo sin dal Q1 2020. Se si parla di smartphone, sono mesi che si parla di come Samsung stia incontrando difficoltà nel riuscire a vedere i suoi prodotti; i rumors parlano di milioni di telefoni invenduti e un conseguente calo della produzione per evitare di ritrovarsi con troppe giacenze di magazzino. Fortunatamente per Samsung, il lancio di modelli come la serie S22, Z Fold 4 e Z Flip 4 le ha permesso di alzare i profitti; non soltanto S22 Ultra è il top di gamma Android più venduto, ma i suoi pieghevoli sono praticamente un monopolio.

I problemi per Samsung non si limiterebbero ai soli smartphone, dato che le conseguenza della recessione economica si ripercuoterebbero anche su altre branche dell'azienda. Come afferma Greg Roh della sud-coreana Hyundai, “essere il principale produttore mondiale di chip di memoria, il primo nei display OLED per TV e dispositivi mobili e il primo nelle spedizioni di smartphone, Samsung è molto sensibile all'economia, con profitti facilmente collegati alla domanda“.

Si fa presente come il prezzo dei chip DRAM per smartphone e PC siano calati del -14%, così come quello dei chip NAND, anch'essi calati del -8%, per un calo complessivo di circa il -30% per l'intera divisione chip di Samsung. Nel momento in cui i tuoi risultati dipendono anche dagli altri produttori di tecnologia, fornendo loro memorie, chip, display e fotocamere, se loro sono in crisi, anche tu ne risenti. E di riflesso, anche il titolo in borsa di Samsung ha visto un calo di un terzo durante quest'anno

