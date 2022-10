Android 13: monitorare lo stato di salute della batteria sarà più semplice con questa nuova feature

Lo sappiamo bene. La batteria dello smartphone è destinata ad usurarsi nel tempo. Ciò ne compromette le capacità, obbligandoci a ricaricare il dispositivo più volte nel corso della giornata. Ma in che modo possiamo monitorare lo stato di salute della batteria e capire quando è necessario intervenire con la sostituzione, ad esempio? Google ha pensato ad una funzionalità molto interessante in questo senso, che verrà probabilmente rilasciata con Android 13 QPR1: Salute della Batteria. Scopriamo insieme in cosa consiste e come funziona.

Cos'è e come funziona “Salute della Batteria” di Android 13

La seconda versione Beta di Android 13 QPR1 presenta alcune novità molto interessanti. Tra queste, la nuova funzione di Salute della Batteria (probabilmente) esclusiva per gli smartphone Pixel. L'opzione si nasconde nelle Impostazioni del dispositivo e permette di visualizzare lo stato di salute della batteria dello smartphone, oltre a ricevere alcuni suggerimenti utili a prolungarne la durata.

La capacità massima viene espressa in percentuale, ed è possibile cliccare su di essa per ottenere dettagli aggiuntivi sullo stato della batteria. Così come puntualizzato da Google stessa, la percentuale offre una stima della capacità della batteria, e spiega che una capacità inferiore può comportare un minor numero di ore di utilizzo tra una ricarica e l'altra.

I suggerimenti per incrementare la durata della batteria includono l'attivazione della ricarica adattiva, aggiornamento software alla versione più recente e utilizzo di un caricabatterie che soddisfi sia i requisiti di alimentazione che lo standard di ricarica stesso. Molto probabilmente, questa funzionalità verrà rilasciata ufficialmente per gli smartphone compatibili con Android 13 QPR1, il cui lancio è atteso per il mese di dicembre.

