KuKirin G2 Max è il nuovo monopattino elettrico che sfida ogni strada

Cerchi la praticità e la portabilità di un monopattino elettrico ma la potenza e l'aggressività di una fat bike? Allora il debutto del nuovo KuKirin G2 Max è arrivato al momento giusto: si tratta di un monopattino fuoristrada perfetto per qualsiasi sfida, ora in offerta lancio su Geekmall con tanto di spedizione rapida dall'Europa!

KuKirin G2 Max: il nuovo monopattino elettrico fuoristrada debutta in offerta lancio

Non tutti i monopattini elettrici sono uguali, proprio come avviene con le bici. A utenti diversi corrispondono esigenze differenti: per alcuni c'è bisogno di un veicolo da città, qualcosa di semplice ed efficiente, mentre per altri le necessità cambiano. Se sei aperto all'avventura o ti piace recarti nei luoghi più impervi per l'allenamento o la semplice curiosità, allora per gli spostamenti avrai bisogno di un monopattino elettrico fuoristrada.

Si tratta di un modello caratterizzato da un corpo più robusto del solito, con ruote adatte ad ogni tipo di strada. Il nuovo KuKirin G2 Max si comporta bene in città ma dà il meglio di sé su sterrato. Parliamo di un veicolo equipaggiato con un motore brushless da 100W, con ammortizzatore a 4 bracci ed un pratico sedile removibile.

Parliamo di un terminale che punta alla potenza, con una velocità fino a 55 Km (ricordate sempre i limiti), un angolo di salita di 30° e fino ad 80 Km di autonomia.

Non mancano le luci LED (1 faro, 2 laterali, 2 posteriori ed un indicatore di frenata) così come un sistema di freni a doppio disco. Il corpo è pieghevole – per la massima portabilità – mentre i pneumatici sono una soluzione off-road da 10″.

Il prezzo del nuovo monopattino elettrico KuKirin G2 Max è di 949.9€ ma sarà disponibile in offerta lancio a 899.9€ fino al 19 ottobre. Il veicolo è in vendita tramite Geekmall con spedizione gratis dall'Europa, pagamento sicuro con PayPal e carte, 24 mesi di garanzia con assistenza tecnica in Italia e supporto in italiano tramite e-mail e live chat.

Infine vi ricordiamo che è anche possibile pagare in tre rate senza interessi conPayPal.

